La Policía investiga si hubo motivos ideológicos

La Policía Nacional investiga si los aficionados del Hércules y el Castellón implicados en la pelea, este domingo, en los aledaños del Rico Pérez, habían quedado previamente para pegarse y si detrás de la pelea hay motivos ideológicos, ya que los detenidos son dos aficionados del Castellón, de la peña Barricada de extrema izquierda, y uno del Hércules, de la Curva Sur de extrema derecha.

Los tres pasarán este martes a disposición judicial acusados de un delito de riña tumultuaria. Uno de ellos, además, por agresión a agente de la autoridad.

Según la versión de los aficionados del Hércules, estaban en un bar cuando lo aficionados del Castellón se presentaron en el local y comenzaron la pelea.

Sin embargo, la Policía investiga si habían quedado expresamente porque iban uniformados, todos de negro y armados con palos.

Además, según fuentes policiales, los 37 aficionados del Castellón identificados no tenían entrada para ver el partido.

Desde la Policía explican que el encuentro no se había decretado de alto riesgo porque no había indicios para ello. Señalan que ambos equipos no se enfrentaban desde hacía ocho años y que tampoco existe una rivalidad histórica que hiciese presagiar lo ocurrido. Además, el club solo tenía constancia de 110 entradas visitantes vendidas.

Intervención policial

Fueron dos agentes de la Policía Local que estaban atendiendo un accidente, quienes intervinieron en un primer momento y evitaron que la situación fuera a más.

Son los agentes Alejandro Ribeiro y Joaquín Bricio, que han explicado en Hoy por Hoy Alicante que tuvieron que realizar hasta 16 disparos al aire para dispersar la reyerta.