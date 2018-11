Michu: "Daría la vida por jugar el derbi"

Se enfrentó al Real Madrid, FC Barcelona, Manchester United, Chelsea, entre otros muchos equipos, y también debutó con la selección española. Con experiencia en la Liga, Premier League o Serie A logró participar en Champions y Europa League, pero está claro que si a Miguel Pérez Cuesta, 'Michu', le ha faltado un encuentro por disputar ese ha sido el derbi asturiano. Y en el Carlos Tartiere, si se pudiese elegir. De esta forma lo comentaba el ovetense en una entrevista concedida a SER Deportivos Asturias a falta de cinco días para que llegue la cita deportiva por excelencia en la capital del Principado: “Daría la vida entera por jugar este partido. Sobre todo ante nuestra afición. Me encantaría. Es la espina que me queda clavada porque son partidos de máxima rivalidad y preciosos de jugar”.

El exoviedista se vio obligado a dejar la práctica del fútbol antes de lo que le hubiese gustado. A pesar de que cumplió un sueño tras regresar al equipo de sus amores para competir en Segunda División, su tobillo nunca estuvo al cien por cien para afrontar con garantías una competición de tanta exigencia. “Aunque tenía dolor, te retiras de forma prematura y es un poco duro porque era mi vida desde los nueve años. Se acaba todo de una forma bastante repentina pero espero seguir ligado al fútbol mucho tiempo”, afirmó el ovetense, que ahora ocupa el cargo de director deportivo en el Langreo, con su hermano Hernán en el banquillo azulgrana.

Ahora Michu, que es un apasionado de este deporte, se encuentra terminando el curso de entrenador para continuar su formación de cara al futuro: “La dirección deportiva me parece muy bonita, pero cuando saque el título ya veremos por qué camino tiramos”, comentaba sobre la posibilidad ser técnico en alguna etapa de su vida.

Pero volviendo al derbi, el cual presenciará en el Tartiere, es consciente del momento delicado que están atravesando ambos conjuntos y espera que sea el Oviedo quien consiga sacar los tres puntos adelante para cambiar una racha que comienza a ser verdaderamente peligrosa: “Están los dos equipos un poco de zona de nadie y con los dos entrenadores jugándose la cabeza. Esperemos que sea un duelo bonito y que gane el Oviedo. No hay mejor momento para cambiar una dinámica que en casa ante tu máximo rival. Ojalá una victoria suponga un punto de inflexión y empecemos a escalar puestos en la tabla”.

El asturiano, que no se pierde ningún partido del cuadro carbayón, admite que el equipo todavía tiene mucho margen de mejora, pero a su vez, considera que le está faltando un poco de suerte en determinados encuentros: “El fútbol está siendo injusto con el Oviedo porque han merecido más. Está teniendo mala fortuna y el rival con muy poco se pone por delante, algo fundamental en esta categoría. Incluso si hubiese VAR seguro que llevarían algún punto más”

“Hablo mucho con Saúl. Esperemos que pueda jugar el sábado porque es un futbolista fundamental para el Oviedo y diferencial para la categoría”, comentaba Michu sobre su gran amigo, que en principio estará disponible para el derbi tras los problemas musculares que no le permitieron jugar en Riazor.

“Me gustaría poder estar cerca de los jugadores como asturiano y oviedista que soy. Aunque seguro que ellos durante toda la semana sentirán que es el partido de la temporada. Intentaré estar lo más cerca posible con algún mensaje, pero me consta que el vestuario sabe que es un partido esencial”, admitía nuestro protagonista que afirmó además estar “nervioso” de cara a una cita tan importante. Incluso, para finalizar su intervención, se atrevió con un resultado, que no podía ser otro que un triunfo del conjunto azul: “Va a ser un partido que se va a decidir por un pequeño detalle y donde no habrá muchos goles. Me quedo con un 1-0, que meta el que sea, pero si es Saúl sé que lo va a celebrar más que nadie”.