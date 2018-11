Ingresa de gravedad en Cruces a causa de una paliza recibida tras haber apuñalado a un joven que salió en defensa de su novia en Lekeitio

Un varón se encuentra ingresado en el Hospital de Cruces con heridas de gravedad a causa de una paliza recibida tras haber apuñalado a un joven el Lekeitio. Por el momento, no se ha practicado ninguna detención ni se ha identificado a ninguno de los integrante del grupo que le golpeó.

Según el Departamento vasco de Seguridad, sobre las 2.50 de esta pasada madrugada, un individuo abordó a una pareja en una calle de la localidad y dirigió un comentario machista y ofensivo a la mujer.

Cuando su acompañante salió en su defensa e increpó al varón, éste sacó una navaja y le causó varias heridas en la cara, de las que tuvo que ser asistido en el Hospital de Cruces.

Posteriormente, un grupo de personas propinó al agresor una paliza, que le han causado heridas de gravedad, por lo que permanece ingresado en el Hospital de Cruces.

La Policía Vasca no ha podido determinar si los agresores tenían algún tipo de relación con el joven que salió en defensa de la mujer. Tampoco ha identificado a ninguno de los integrantes del grupo y prosigue las investigaciones para aclarar lo sucedido.