Corriendo contra el machismo

Hoy es día de agujetas. Ayer se celebró la Behobia-San Sebastián, con mucho protagonismo femenino. De cinco mujeres que tomaron la salida en 1979, ayer fueron ya una de cada cuatro corredores y la organización aspira a la paridad para 2025. Ha invitado para ayudar en ese objetivo a Kathrine Switzer, la primera mujer que finalizó Boston con dorsal, el 261, y que pasó a la historia al tratar de ser retirada por la organización. En 1967 se creía que las mujeres eran físicamente incapaces de correr 42 kilómetros. Se decía que les saldría bigote o se les caería el utero. Gracias a su hazaña, hoy sabemos que es una tontería, aunque, fíjense, los 50 kilómetros marcha femeninos no son olímpicos en Tokio 2.020. Insisten en que una mujer no es capaz de aguantar esa paliza. Cuando corría en Boston, Switzer se preguntó por qué no había más mujeres, y ahora recorre todo el mundo para luchar contra la discriminaciòn de las mujeres.

Porque lo suyo, lo de la Behobia, no va de correr. Va de superar las últimas barreras del machismo y de que nadie imponga a ninguna mujer de qué es o no capaz.