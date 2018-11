La Audiencia Provincial en Cartagena absuelve al ex alcalde de San Javier José Hernández

Después de un proceso judicial de más de 17 años, la justicia da la razón al que fuera alcalde de San Javier por el PP, José Hernandez.

En este tiempo, según declaraciones hechas a Radio Cartagena por José Hernández, "dos Juzgados archivaron la causa y ahora la Audiencia Provincial en Cartagena me ha dado la razón". Recordemos que la Fiscalía Anticorrupción de Murcia reabrió el caso y pidió año y medio de prisión y cinco años de inhabilitación especial para empleo o cargo publico para José Hernandez, por un delito continuado de prevaricación que "habría cometido con la concesión de una licencia de obra en un polígono de la Manga del Mar Menor".

Según Hernández, "la Audiencia Provincial en Cartagena afirma que el Ayuntamiento de San Javier, y por tanto sus servicios municipales actuaron de forma legal en la concesión de esta licencia".

El exalcalde de San Javier, ha dicho que "después de 17 años no me da alegría esta noticia, si no más bien tristeza por todo lo que he tenido que pasar junto a mi familia, durante todos estos años, hasta demostrar mi inocencia".

Recordemos que Hernández fue juzgado en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Murcia, con sede en Cartagena, junto al arquitecto municipal Miguel Botella y el asesor jurídico del consistorio Francisco Javier Gracia, para los que se pedían las mismas penas de prisión e inhabilitación.

Con ellos se sentó en el banquillo un cuarto acusado, el arquitecto técnico Ángel García, para quien el fiscal solicitaba un año y cuatro meses de prisión, y cuatro años y seis meses de inhabilitación especial. Todos han sido absueltos.

En el caso del arquitecto municipal, la fiscalía solicitaba, además, una segunda condena, de dos años y seis meses de cárcel, y multa de 90.000 euros y dos años y seis meses de inhabilitación por un delito de falsedad continuada.

Según la acusación estatal, "las actuaciones presuntamente delictivas consistieron en la concesión de licencias en un polígono de La Manga del Mar Menor que carecía de cobertura legal por basarse en una normativa urbanística que no había sido publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia".

Siempre según dijo entonces el fiscal, "los acusados realizaron, presuntamente, distintas actuaciones que suponían la concesión de mayor edificabilidad de la permitida e incluso la posibilidad de utilizar espacios que pertenecían al dominio público".

José Hernández ha dicho a Radio Cartagena, sentirse cansado y agotado por esta situación y ha sido muy claro a la hora de apuntar que "no quería entrar en más detalles".