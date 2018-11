Microsoft compra a Obsidian y inXile Entertainment

Está claro que en esta generación Microsoft está peleando con un brazo en la espalda desde la salida de Xbox One. Todos recordamos como Kinect solo le gustaba a Don Mattrick, los problemas de Always Online o el DRM que incluía. Malas decisiones y algo de falta de fe en el producto por parte de los grandes jefes de Microsoft, hacen que la recuperación de la marca Xbox fuera cada vez más complicado. Por suerte para nosotros cuando Terry Myerson se marcha de la compañía, dejaron a Phil Spencer libertad para actuar. Con la consola más potente del mercado y la ide del Game Pass empezaron a trabajar de cara al futuro.

Esto no quita que la ONE sea ya una generación perdida y de transición.

Aunque tampoco quita que durante este par de años la cosa parece que va en una dirección. Por lo menos desde Microsoft parece que Phil Spencer tiene una meta a lograr y han recuperado la fe en la marca Xbox. Por eso la proxima generación de consolas la estan trabajando desde ya, a 3 o 4 años vistas. Y este movimiento empresarial pasa por adquirir nuevos estudios que desarrollen en exclusiva para su plataforma.

Esta expansión tiene dos nuevos nombres. Por un lado tenemos inXile Entertainment, una compañía de gran experiencia en el género RPG con trabajos tan aclamados como Wasteland 2 o Torment: Tides of Numenera.

Esta desarrolladora cuenta con dos estudios independientes y con Brian Fargo a la cabeza. Con un buen presupuesto seguro que nos pueden dar una sorpresa en los próximos años.

La otra sorpresa, no tan sorpresa por culpa de los rumores, es la compra de Obsidian Entertainment. Tienen una larga trayectoria dentro de la industria pero a mi personalmente me gusta recordarlos sobre todo por el Fallout New Vegas, un juego que a día de hoy es tan vigente como el primer dia. Desde Microsoft destacan que se respetará la esencia de ambos estudios, sin interferir en su forma de trabajar tal y como ya adelantaron meses atrás cuando se confirmó que compraban Ninja Theory o Playground Games, autores de Hellblade y Forza Horizon respectivamente.

Con estas adquisiciones, Microsoft potencia de forma increíble su equipo de estudios internos, fichando a dos de las compañías más respetadas en el marco de los RPG.

Por el momento es todo lo que sabemos pero está bastante claro, que la guerra de la proxima generacion de consola empezo ya hace unos meses.