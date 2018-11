Prima Game Cierra despues de 28 años

Seguramente mucho de los que nos leéis a diario no recordareis la guías de videojuego, o no vivisteis la época álgida en la que tener una de estas podia salvarte el fin de semana. Hoy cuando alguien se queda atascado en un videojuego lo más normal es ponerse un video y ver como leches se continúa. Antiguamente las cosas no eran tan fáciles y tenías que recurrir a un quiosco para encontrar una guia donde te ofrecieran soluciones a esos problemas con tus videojuegos favoritos.

La empresa que mas prestigio y reconocimiento que se encargaban de estas respuestas sagradas en papel son Prima Games. Que despues de 28 años de duro trabajo cierra sus puertas por no poder competir con la era digital. Lo que están intentando ahora mismo es discontinuar los libros y guías de videojuegos de la empresa para antes de marzo de 2019 tras el declive de la publicación en papel. Los 40 empleados de las tres oficinas de Prima Games han confirmado que se verán afectados por el cierre, que alcanzará a las tres oficinas actuales, localizadas en Nashville, Indianapolis, y New York en Estados Unidos. El cierre es definitivo, aunque un pequeño grupo de trabajadores y redactores seguirán escribiendo y estando operativos hasta marzo de 2019, al parecer, para entregar la guía oficial de Anthem y otros encargos.

Cadena SER

Esto es otro duro golpe al formato tradicional despues de que la semana pasara tambien cerraran dos publicaciones británicas con bastante calado en la industria como son GamesMaster y Games TM. Por Suerte no todo está perdido en el mundo del papel y el videojuego, parece que los libros y las biografías están teniendo bastante tirón.