Acto, discurso y banquete: así se celebró el fin de la Primera Guerra Mundial en Córdoba

España no participa en la Primera Guerra Mundial, pero “eso no quiere decir que el conflicto no importara”. El armisticio y su entrada en vigor el 11 de noviembre de 1918 sí se celebró en España y en ciudades como Córdoba, tal y como nos cuenta en nuestra sección de Historia, Manuel García Parody. En concreto, en Córdoba hubo discurso, acto y banquete “opíparo”. Destacó el discurso del cónsul francés, Armando Dufour.

Seguir leyendo