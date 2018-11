La intrahistoria de la goleada

El 4-0 ante el Oviedo mostró una vez más la pegada que tiene esta plantilla en su ataque. Carlos Fernández y Quique González son la pareja de moda en la categoría con sus 15 goles, y en la recámara aun están Fede Cartabia y Borja Valle. El argentino dispuso de minutos tras su última lesión y dejó claro que es un futbolista diferencial.

Pero más allá del contundente marcador, el Dépor dejó claro que ya maneja varios registros para batir a sus rivales. A conjuntos como Reus, Elche o Granada los batió desde la posesión, dominando el balón y el ritmo del partido. Ante el Oviedo prescindió de la pelota para desnudar con mayor facilidad la defensa carbayona. Diferentes maneras de ganar los partidos sin necesidad de modificar su ya clásico rombo en el mediocampo.

Al Deportivo le costó tumbar la resistencia asturiana. Una vez más el balón parado fue la llave, con el quinto gol conseguido desde la pizarra, tercero en la cuenta particular de Duarte. Con el 1-0 en el marcador, el Oviedo ya no sería un rival agazapado. En la charla del descanso el Deportivo cambió el escenario y decidió no luchar por la posesión del balón. Los blanquiazules salieron al verde cediendo la pelota a los de Anquela con un objetivo claro: arrastrar a los centrales hacia el centro del campo, para pelear a campo abierto con Carlos Fernández y Quique González. La línea defensiva del Oviedo destaca por su solidez cuando el equipo trabaja juntándose en defensa, pero pasa apuros al medirse en velocidad con delanteros rápidos como los del Dépor.

Dicho y hecho. Los robos de balón en el centro del campo y las transiciones defensa-ataque dejaban un campo de batalla con los delanteros blanquiazules desnudando en velocidad a los centrales ovetenses. Así, Quique y Carlos Fernández e incluso Fede Cartabia en los minutos que dispuso, encararon con peligro y consiguieron deshilachar a una defensa que acabó encajando tres goles más.