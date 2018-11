0-3. La mejor versión de la UD Ibiza destroza al Recreativo Granada

La UD Ibiza crece y crece a medida que pasan las jornadas. Sus jugadores creen en lo que hacen y han sabido llevar a la práctica la filosofía de su entrenador que ha encontrado el estilo de juego adecuado para sacar rendimiento a la plantilla que maneja.

En Granada se vio un equipo poderoso, letal en ataque, seguro en defensa y que sabe a lo que juega. Su contundente triunfo en un campo muy complicado y ante uno de los equipos de la zona alta le permite situarse en la décima posición en la tabla a 4 puntos de los puestos de fase de ascenso.

No es de extrañar que la nueva moda en las redes sociales del club lleve por nombre ‘climbing to the top’ . Habrá que ver si sigue subiendo hasta llegar a la cima. Con partidos tan redondos como el de ayer no debería extrañar a nadie que suceda.

Antes de que se pusieran de moda las rotaciones, los aficionados sabían recitar de carrerilla la alineación de su equipo. En el fútbol de hoy en día repetir el mismo once inicial dos jornadas seguidas es poco menos que un milagro y en cambio la UD Ibiza ha repetido equipo cuatro partidos consecutivos. No es lo que tienes, sino como lo usas lo que marca la diferencia.

El conjunto de Palop completó ante el filial granadino el mejor partido del campeonato. Demoledor en ataque aprovechando sus llegadas en la primera parte, aplicado y solidario en tareas defensivas, jugando con personalidad con y sin balón, sin permitir que un equipo como el Granada B, que ha doblegado a alguno de los favoritos del grupo, inquietara en exceso a Alex en los primeros 45 minutos.

Los ibicencos tuvieron un arranque soñado. En su primera llegada al área andaluza, Chavero disparó desde la frontal, rechazó de forma defectuosa el portero Lejárrega y Cirio aprovechó el rechace para mandar el balón a la red. Solo se habían jugado tres minutos y el gol pareció dar alas a los visitantes y puso plomo a los jóvenes futbolistas del Recreativo. Antes del primer cuarto de hora, Rodado culminó una excelente acción individual sacando la cadena a su marcador para conseguir el segundo tanto con un remate cruzado. Y en pleno festival ibicenco, con mucho espacio para jugar a la contra, Rodado era objeto de penalti que transformaba Chavero, que se estrenaba como goleador con la camiseta del Ibiza. Cada nuevo nivel exige una mejor versión de ti mismo. Antes de esa acción, Alex estuvo providencial abortando un remate de Buil en la única acción de peligro local en la primera parte.

Con un marcador tan favorable el equipo de Palop se tomó un respiro y empezó a moverse administrando su renta, mientras que el técnico andaluz introducía dos cambios a la media hora de partido, sacando del campo a los dos centrales que no tuvieron una mañana inspirada.

Tras el descanso, el Granada B tiró de orgullo y generó alguna ocasión a base de centros laterales, pero se topó con el muro Alex, que volvió a ser uno de los destacados de su equipo con dos paradas de mérito, una antológica volando por un balón que se colaba por la escuadra. Por cuarta semana consecutiva el Ibiza dejaba su portería a cero. La mejor ocasión local fue un remate de Caio que acabó en el palo tras otra intervención del portero ibicenco. Palop refrescó al equipo dando entrada a Armenteros en el minuto 65 de partido, que tuvo una gran ocasión pero erró su remate cuando estaba en una posición inmejorable. En cambio Borriello no fue de la partida en todo el choque.

Lo más destacable en la recta final fue una tarjeta amarilla a Iosu por pérdida de tiempo que obligará a Palop a hacer un cambio en el once titular el próximo domingo en Can Misses ante el Don Benito, porque el ancla del equipo en la zona ancha deberá cumplir ciclo de amonestaciones. No se repetirá alineación por quinta semana consecutiva. Un pequeño contratiempo para el técnico local, aunque visto el comportamiento del equipo en las últimas semanas en Can Misses se ha instalado el estado de la felicidad, que no quiere decir que no haya problemas sino que ahora se tiene la habilidad y el talento para tratarlos y se encuentra el remedio adecuado. Por eso sube y sube en tabla. Veremos hasta donde.