La primera vez que oí hablar del coste del mantenimiento de las autovías y su posible peaje, para mantenerlas, fue a José Blanco, ministro de Fomento en el gobierno de Zapatero, y pasó desapercibido. Poco después, lo dijo Ana Pastor, ya con gobierno Rajoy y se armó la mundial. Después Rafael Catalá, y lo mismo, y por fin Iñigo de la Serna, con su proverbial ambigüedad calculada, y se armó la intergaláctica. Todos, a su manera, fueron confirmando la no prórroga de la AP4, pero a los del PP casi siempre se les entiende mal, debe ser problema de los ciudadanos. Ahora, la semana pasada, el ministro Ábalos dice lo que los anteriores y el sumario es el siguiente: El gobierno confirma que no prorrogará el peaje. ¡Ole por eso! ¡El cuarto ministro que lo confirma! Para añadir, eso si, con letra pequeña, no vaya ser que se le estropee el titular, que se tiene que hacer el consabido debate de cómo mantenemos las autovías y su posible gestión futura a través de peajes. Nadie ha salido al paso; éste ministro no es acusado de querer privatizar las carreteras. Ya saben, la proverbial vara de medir, que a quienes tenemos memoria ,tantos artículos nos brinda. Cuando otros llevan décadas disfrutando de autovías libres pagadas por todos, ahora se vuelve a sacar el debate de empezar a pagar , a quienes no hemos hecho otra cosa desde hace 50 años. Más de treinta mil millones de impuestos que pagamos los propietarios de vehículos, mas los directos de las gasolinas, deberían bastar para un mantenimiento razonable. ¿Qué fomenta Fomento con este globo sonda? En 413 días finaliza el peaje/impuesto que tiene esta provincia. Cuando una fuerte ola empieza a retirarse, tras su impacto en la orilla, hay que comenzar a gestionar cómo afrontamos las que vemos venir por el horizonte.

