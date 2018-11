"No contábamos con la genialidad de Ezequiel"

En Arcos aún se sigue hablando del golazo de Ezequiel desde el centro del campo. Estaba terminando el encuentro cuando el lateral, vio adelantado al portero y no dudó en pegarle un zapatazo al balón y mandarlo al fondo de la portería rival.

No es la primera vez que el defensa marca un gol así. Hace tres temporadas, siendo jugador del Sanluqueño le hizo uno similar al Arcos. Su entrenador, Pepe Bermúdez, no dudó en felicitar al futbolista, “porque ese gol no se hace todos los días, hemos competido ante un muy buen rival, se nota la mano de su entrenador, el Xerez CD está muy bien trabajado, pero creo que el resultado es injusto".

El preparador gaditano le quitó responsabilidad a Isi, "la pega muy bien, el portero está un poco adelantado pero el gol es culpa mía, porque yo quiero que juegue así para que estén atentos a esos pases a la espalda de los centrales. Si llega uno y te lo mete por la escuadra no hay nada más que decir. Es más acierto de Ezequiel para mí, no contábamos con esa genialidad", lamenta.