IU presenta los 3.000 euros de fianza para personarse en la Enredadera

Izquierda Unida presenta los tres mil euros de fianza que les exige el juzgado para personarse como acusación particular en el proceso abierto en los juzgados leoneses por la trama Enredadera.

Se trata de un paso obligatorio para el juez después de que parte de los imputados pidieran rechazar su personación. A partir de ahora, la coalición tendrá acceso a toda la información sobre el proceso. Quieren garantizar así que el proceso "no se cierre en falso" como, aseguran, ha ocurrido en anteriores casos recientes como el proceso abierto en Caja España.

De momento, donde no se personarán es en la causa abierta en Astorga, aunque no tiran la toalla. Allí, la fianza impuesta por el juez ascendía a 10.000 euros, cantidad "inasumible" para Izquierda Unida. La coalición ha presentado un recurso contra esta decisión judicial que no terminan de entender. Critican la desproporción entre las cantidades exigidas por los juzgados y solo se lo explican como un deseo de mantenerles al margen de la investigación en Astorga.