El Toralin, examen final para Víctor Cea

El día después del desencuentro más sonado entre la afición de la Cultural y Víctor Cea no deja consecuencias a la espera del partido más esperado del curso. El futuro del entrenador no es ni más ni menos estable que hace una semana y será la visita a la SD Ponferradina la que marque su camino. Sus detractores internos creen llenarse de razones para seguir sondeando el mercado de entrenadores y sus partidarios, en su mayoría jugadores, se aferran a los números, primero, y a no sacar los pies del tiesto por lo acontecido ante el Fuenlabrada.

Objetivamente, desde la última derrota en liga (el 23 de septiembre frente al Real Madrid Castilla) que puso a Cea en la picota, los resultados sitúan a la Cultural al frente de la clasificación parcial de las siete jornadas siguientes (15 puntos de 21) con cuatro victorias y tres empates. A ello se le añade la evolución futbolística en choques puntuales que acercaron el juego al ideal buscado con la guinda del excelente papel ofrecido ante el FC Barcelona. Sin embargo, diez días después, y tras arañar dos puntos en el descuento, la Cultural regresó al pasado reciente con actuaciones defensivas mediocres y pocos recursos en ataque provocando el hastazgo de la exigente hinchada que apunta, fundamentalmente, al banquillo.

Desde Aspire se toma nota con la frialdad que otorga la distancia. La continuidad del proyecto es una de las máximas en los mensajes que hace llegar Iván Bravo, vicepresidente del club, y, en última instancia, el hacedor. Ignacio Álvarez, Consejero Delegado, y Felipe Llamazares, Director General, son sus principales interlocutores y los que trasladan a Qatar las dudas que genera el equipo, dudas que reflotan y que convierte el derbi en El Toralín en el gran punto de inflexión porque, ¿se podría soportar salir del derbi a siete puntos del líder? Y si la Cultural se coloca tiro de la cabeza, ¿es suficiente aval la victoria para la tranquilidad de Cea y los suyos?

Media un abismo este vez entre un resultado negativo y la victoria. La esperanza o la zozobra pueden rodear el millonario proyecto tras noventa minutos de juego. La Cultural contará con el apoyo de cerca de 1000 aficionados en las gradas. A unas horas de que los abonados agoten el plazo para retirar sus entradas (15 euros), más de 800 han confirmado su presencia en Ponferrada, por lo que agotar existencias parece una quimera. En una remesa inicial la Deportiva envió 1000 entradas y este domingo se entregaron en mano otras 500 en previsión del tirón final entre la parroquia culturalista.

Mientras el factor ambiente está asegurado, en la plantilla blanca se empieza a tomar conciencia del significado del partido por mucho que de puertas hacia fuera se hable de un encuentro más. No lo es. De ello se encargarán los pesos pesados del grupo, cuya primera misión será cerrar filas en torno a su técnico, crean o no en su discurso y método. Palatsi, Viti, Iván González, Yeray o Antonio Martínez vivieron de cerca el impacto del triunfo en la última visita a El Toralín hace dos temporadas. La noche que empezó a cambiar la historia.