"No hay justificación, dejamos de competir tras el gol de Bolo"

De vuelta a las andadas. Si la trayectoria en casa para el Linares Deportivo es inmaculada (todo lo cuenta con victorias y cero goles en contra), la imagen que está dando a domicilio sigue siendo pobre. Números que, si no se mejoran, no servirán para construir el puente hacia la fase de ascenso soñada. Ayer volvía a desperdiciar un partido más como visitante y lo hizo justo después de ponerse por delante en el marcador gracias al gol de Bolo en el 49'. El entrenador azulillo, Juan Arsenal, reconoció en rueda de prensa que "no hay justificación" por lo sucedido ya que, incompresiblemente, "el equipo dejó de competir, perdiendo las disputas individuales y las segundas jugadas", entre otras cuestiones.

El primer tiempo dejó muy buenas sensaciones en ataque aunque sin premio en portería contraria, pero en la segunda mitad aparecieron de nuevo los fantasmas de jornadas anteriores. El equipo se encerró demasiado atrás, perdía la pelota con facilidad y a los futbolistas se les observaba muy nerviosos. El Polideportivo Almería, un recién ascendido cuyas pretensiones pasan únicamente por salvar la categoría, tuvo más intensidad y peleó duro en el terreno de juego para, con todo merecimiento, remontar el partido con los tantos de Adri (1-1 en el 59') y Pedro (2-1 en el 74'). Una jornada más, el conjunto minero tiró a la basura el esfuerzo realizado a lo largo del primer periodo.

Los azulillos bien podrían ser comparados con el extraño caso del "Doctor Jekyll y Mr Hyde", porque nada tiene que ver la trayectoria en Linarejos si la comparamos con sus estadísticas fuera de casa. Eso sí, como vínculo entre contiendas como local y visitante están los malos segundos tiempos realizados desde la visita del Torredonjimeno al tempo azulillo. A domicilio demasiadas derrotas y, salvo Jaén, sufridas ante equipos menores como Guadix, Martos o el propio Polideportivo Almería. No en vano aún existe margen de mejora para solucionar este problema. Y todo no es tan grave, porque, al menos, equipos aspirantes al Play Off como Jaén y Motril empataron, o el Antequera, que perdía este fin de semana... Lo cierto es que Juan Arsenal, como principal responsable del cuerpo ténico, tiene por delante mucho trabajo para revertir esta situación. Que vuelvan a estar al cien por cien hombres como Rodri, Juanfran y el lesionado Fran Lara ayudarán a ello.