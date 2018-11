Felipe González asegura que 'Madrid Central' le podría costar las elecciones a Carmena

Cada vez se suman nuevas voces para opinar sobre el proyecto más importante de esta legislatura de Manuela Carmena. El último en hacerlo ha sido el ex presidente del gobierno, durante su participación en la décimo novena edición del Foro Iberoamérica en Madrid. González ha asegurado que "cada vez que un alcalde ha cerrado el centro de una ciudad al tráfico ha perdido las elecciones arrastrado por los críticos que cuando han llegado al gobierno local nunca han dado marcha atrás en la aplicación de ese proyecto".

El ex presidente también se refirió a la conciencia ciudadana. Aunque reconoce que es algo que ha cambiado de forma considerable también critica que "es muy difusa y no aterriza en el comportamiento individual porque mayoritariamente no está dispuesto a renunciar al coche".

En Radio Madrid hemos entrevistado también a Rodrigo Ballesteros, responsable de la Innovation Norway de Oslo, ciudad declarada como capital europea medioambiental para 2019.

Nos ha explicado cuáles son las medidas que llevan décadas tomando en Oslo y que les han convertido en referente mundial.