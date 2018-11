El Parque del Buen Retiro

El nombre como tal viene del sentido que se le daba a ese espacio, extendido a las afueras de la iglesia de los Jerónimos. Fue precisamente Carlos primero en el siglo XVI quien usaba ese espacio para su solaz y, sobre todo, para su retiro espiritual. En definitiva una enorme extensión que hoy cubre casi 120 hectáreas y que en aquella época, no debía de ser más que una zona de campo acotada para el disfrute y el relax del monarca.

No olvidemos que en aquella época Madrid no era aún capital de España. Esto sucedería con su hijo Felipe II pocos años después, en 1561. Pero no es hasta el nieto de éste, Felipe IV cuando el Retiro adquiere el significado y el diseño que hoy podemos ver. El Conde-Duque de Olivares, valido del rey, fue el encargado de reestructurar el recinto añadiendo palacetes, jardines, caminos y un enorme lago, es decir un diseño muy parecido al que vemos en la actualidad. Precisamente, si vemos con detalle el mapa de Teixeira que recoge el aspecto de Madrid en 1656, podremos ver que el trazado de muchas de las calles del Retiro, aún son visibles en la actualidad. Sin embargo, de todos esos palacetes levantados por Olivares para Felipe IV, solamente queda en pie el Casón del Buen Retiro, edificio que casualmente hoy queda unos metros fuera de la valla que hoy rodea al recinto.

Sería Carlos III el primero en abrir a los ciudadanos algunas partes del parque, aunque su apertura final y completa no llega hasta el 8 de noviembre de 1868, hace ahora 150 años.