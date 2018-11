Pico de saturación en el Centro de Hortaleza: 153 menores y 35 plazas

16 niños en menos de 10 metros. El Centro de Primera Acogida de Hortaleza sigue saturado, a pesar de las medidas que anunció la semana pasada la Consejería de Políticas Sociales. La Cadena SER ha tenido acceso a un vídeo, en el que se ve cómo los menores están durmiendo hacinados, tirados en el suelo. Ahora hay más de 150 chavales en un centro en el que solo hay plazas para 35, uno de los peores picos de saturación que han vivido en Hortaleza. Hace poco más de un año, por ejemplo, en octubre había más de 50.

Algunos están en la entrada, tirados en el suelo, otros en un pasillo de menos de dos metros de ancho. Están tumbados sobre unas colchonetas, finas y estrechas, colocadas a lo largo del pasillo, sobre el suelo de mármol, en dos hileras. Apenas hay espacio para caminar entre los colchones. La mayoría están cubiertos con una manta naranja, otros con una sábana o con una colcha. "Seguimos con esta estremecedora imagen, teniendo que dar a los chavales una colchoneta, porque no hay colchones, y una manta para que se tapen y duerman en el suelo", cuenta una educadora. "Cuando alguien ama su profesión y cree en la intervención social, decir a la gente que duerma vestida, con una manta y tirada en el suelo, nos avergüenza y acaba con nuestra estima como profesionales. Ni los chavales, ni los trabajadores nos merecemos una situación tan indigna".

Menores hacinados en el Centro de Primera Acogida de Hortaleza / CADENA SER

La Comunidad trasladó a 38 menores a otro centro, el de Isabel Clara Eugenia, la semana pasada. Además, han comenzado a funcionar 112 plazas nuevas, pero el centro sigue saturado. Los educadores de Hortaleza exigen que estas medidas lleguen ya: "Supuestamente va a haber una respuesta, pero es que la necesitamos ya. La necesitábamos hace meses y hace un año y no se ha dado. Necesitamos que se resuelva ya, con medios, con personal y con más plazas".

La consejera de Políticas Sociales, Lola Moreno, compareció la semana pasada en la Asamblea de Madrid, a petición propia, para informar sobre el refuerzo que la Comunidad va a hacer en la red de atención a menores extranjeros no acompañados. Anunciaron 238 nuevas plazas, de las cuales ya han contratado 112. "El esfuerzo presupuestario es enorme", aseguró Moreno, "porque con recursos propios tenemos que resolver un problema en el que la Comunidad de Madrid se ha quedado solo ya que el Gobierno de la Nación no va a destinar ni un solo euro a la atención de menores extranjeros no acompañados".

También anunció mejoras concretas en el Centro de Primera Acogida de Hortaleza. Según aseguró, van a reforzar la plantilla de educadores, el personal de cocina y a reformar habitaciones, baños y otras instalaciones.