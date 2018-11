Decía Jorge Valdano que el fútbol es un estado anímico. No puedo estar más de acuerdo con esta forma de entender el fútbol del ex jugador argentino. El Real Mallorca llevaba un mes sin ganar en casa y algunos aficionados, con ADN pesimista, empezaban a pronosticar que las cosas, que habían empezado muy bien, no lo iban a ser tanto en las próximas jornadas.

Basta con una victoria, eso sí, contundente por 3-0 para que las sensaciones vuelvan a cambiar y sea una montaña rusa de emociones. Una jornada arriba y la siguiente abajo. Seamos cautos, el equipo ha ascendido este año a Segunda División. Lucha todos los partidos, que es lo que se le puede exigir a este equipo, pero no que gane siempre. Esta plantilla tiene por norma competir todos los partidos y en ninguno ha sido inferior a su rival. Una jugada cambia el resultado de un partido en la competición de plata y la verdad, muchos analizan el partido a través del resultado. Seamos más cautos.

Lo mismo ocurre con el Atlètic Balears. Ayer su entrenador, Manix Mandiola, volvió a mostrar su contundencia y claridad con su discurso: cuantas más expectativas más dura será la caída. Siempre será mejor ilusionar al aficionado con buenos resultados y la exigencia de luchar por cotas positivas, que no por el descenso. Dejemos que los equipos vayan partido a partido en una liga tan larga. Ya decía Luís Aragones: "La clasificación se define en las últimas diez jornadas de competición".