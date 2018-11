Los antiautopista recriminan al Consell "haber calcado el proyecto del PP"

La Plataforma Antiautopista ha recriminado este lunes al Consell de Mallorca "haber calcado el proyecto presentado por el PP para construir una autopista entre Llucmajor y Campos" y "no haber presentado alternativas". Así lo ha criticado el portavoz de la entidad, Xavier Mas, en Hoy por Hoy Mallorca, quien ha detallado que la Plataforma Antiautopista "no es una iniciativa que surja ahora, es una lucha que lleva 20 años, ya que el movimiento nació en 1997 y aquí seguimos".

La Plataforma, que acaba de estrenar la página web www.autopistamai.org, ha recogido en dos días firmas de casi 2.000 particulares y más de 56 entidades que están en contra del proyecto del Consell de Mallorca.

Xavier Mas ha recordado que "se acercan unas elecciones y es un momento crucial", y ha cuestionado: "¿qué quieren hacer? ¿empezar una infraestructura que no podrán acabar porque igual no ganan ellos? No tenemos muy claro que les pueda ir bien esta estrategia", ha sentenciado.

Desde la Plataforma piden que se rectifique el proyecto y que se escuchen alternativas: "Creemos que hay tiempo para rectificar y proponer otro proyecto que no sea tan consumidor de territorio". Asimismo, matizan, "podríamos aceptar un 2+1 que son dos carreteras más un carril lateral para vehículos más lentos, que no implica consumir 40 metros de ancho ni consumir 52 hectareas". .