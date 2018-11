El UCAM Murcia CB regresa a su zona de confort

El UCAM Murcia CB se cita este martes a las 20:00 horas con quien que ya forma parte de su historia más reciente, el equipo al que derrotó en la final four de Atenas el pasado mes de mayo para hacerse con el bronce en la Basketball Champions League. Los murcianos y los alemanes del MHP Riesen Ludwigsburg se han visto las caras en una ocasión y fue el mencionado día 6 de mayo en un encuentro en el que los jugadores del UCAM Murcia fueron netamente superiores (85-74). Y de entonces a hoy, muchas cosas han cambiado en ambas plantillas y en sus respectivos resultados.

La situación ha cambiado porque el conjunto que dirige Javi Juárez lleva una trayectoria inmaculada en esta competición, en la que después de haber jugado cinco jornadas, aún no conoce la derrota. Líder del complicado grupo A, tiene que jugar en el MHP Arena (para más de 5.300 espectadores) de un oponente que también lleva cinco encuentros, pero que lo que no conoce es el triunfo, ya que el Riesen lo ha perdido todo, de forma inexplicable, ya que no partía como 'La Cenicienta' del grupo ni mucho menos. En casa ya ha perdido con el Avellino y el Anwil y en la pasada jornada cedió frente al Ventspils por un punto (tras la prórroga). Tercero en la Bundesliga de la temporada pasada, dispone de un equipo muy rápido, atlético, pero escaso de centímetros. Por eso en la pintura lo pasa un poco mal a la hora de defender a los 'grandes' de sus rivales. No tiene una plantilla para estar último y sin ganar un partido. Con un balance de 6 victorias y 8 derrotas en la Bundesliga, se encuentra en media tabla y llega de ganar a domicilio.

El alero o ala-pívot Kelan Martin es uno de los mejores jugadores del equipo alemán, con muchos puntos en su mano y buena capacidad reboteadora. Le ayudan en ataque jugadores como el base lituano de casi 2 metros de altura Donatas Sabeckis (recién incorporado ante los malos resultados) y el ala Malcom Hill, hombres que están en los 14 puntos por partido. Su fuerte es el exterior y la profundidad de banquillo. Mucho cuidado también con el base estadounidense Lamont Jones. Su problema está en la pintura y en la anarquía que reina cuando el partido está equilibrado o incluso lleva ventaja en el mismo. En ocasiones la velocidad de sus acciones las confunde el equipo con la precipitación.

El UCAM Murcia CB ha dejado en España a Tumba y Rudez, en ambos casos para que descansen ante el importante partido que tiene el equipo el domingo en el Palacio de los Deportes contra el Monbus Obradoiro. Si la Champions es la zona de confort, la Liga Endesa se ha convertido en un 'dolor de cabeza' en ocasiones. El pasado domingo el conjunto que dirige Javi Juárez recibió un serio correctivo de parte del FC Barcelona en el Palau y quizás en Alemania lo más importante sea recuperar las buenas sensaciones, ya que el liderato del grupo A no lo perderá en esta jornada.