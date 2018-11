La Plataforma LGTBIQ+ denuncia el desarrollo "casi nulo" de ley regional de 2016

La Plataforma LGTBIQ+ ha denunciado hoy, tras reunirse con la presidenta de la Asamblea Regional, Rosa Peñalver, que el Gobierno regional no ha aprobado el reglamento de la Ley de Igualdad LGTBI aprobada en 2016 en la Cámara autonómica, por lo que ha habido un desarrollo "casi nulo" de las medidas contempladas en la norma.

En declaraciones a los medios, Jesús Costa, portavoz de No Te Prives, uno de los colectivos de esta plataforma, ha advertido de que el Ejecutivo murciano no ha puesto en marcha el Observatorio contra la LGTBI Fobia, ni ha anunciado el presupuesto que destinará a desarrollar el reglamento, que debía haberse aprobado nueve meses después de haberse validado la ley.

Por su parte, su compañero en 'No Te Prives' Samuel García, ha alertado sobre la inexistencia de protocolos en la sanidad pública, lo que impide a los profesionales mejorar su atención a los transexuales que quieren realizarse una operación quirúrgica de cambio de sexo o iniciar un tratamiento de hormonas, por lo que se sigue pidiendo una evaluación psiquiátrica o psicológica previa.

Mientras, Mar Martínez ha incidido en la necesidad de incrementar la formación a docentes, sanitarios y la judicatura, y ha puesto como ejemplo que se siguen dando situaciones "de los años ochenta del siglo pasado", como, ha expuesto, policías que minimizan que se les insulte por la calle o el acoso escolar de origen homófobo.

Por todo ello, la plataforma ha entregado a la jefa del Legislativo autonómico un informe en el que detallan los incumplimientos de la ley, sobre todo centrados en atención sanitaria y en formación al personal sanitario, escolar y policial, que será remitido a los grupos parlamentarios.

Finalmente, la presidenta de la Asamblea Regional, Rosa Peñalver, ha considerado que la norma aprobada en 2016 supone un avance, pero ha recordado que "si no se cumplen, no tienen sentido". "Lo mínimo que podemos hace es que la ley se cumpla y quiero pensar que es por otros temas urgentes y no por razones ideológicas", ha concluido.