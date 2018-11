Toy Planet rompe con los estereotipos sexistas en su Guía de Navidad

Tras seis años consecutivos, el componente social de la Guía de Navidad de Toy Planet vuelve a ser protagonista. En esta edición la compañía continúa con su apuesta por romper con los estereotipos sexistas en el juguete, que ya la situa como decana en este movimiento, al que en los dos últimos años alguna organización , incluso del ámbito público, ha querido sumarse, aunque de forma más tímida.

Este año la empresa también es pionera en introducir las mascotas en esta campaña. “Creemos que las mascotas juegan un papel fundamental en el fomento de la educación, sociabilización y entretenimiento presencial en las familias, por eso este año hemos querido que empiecen a aparecer como un miembro más de la familia, junto con niños, padres y/o abuelos, formando parte de nuestra campaña ‘Esta Navidad jugamos todos’”.

Ese componente social también continúa con el apoyo de la compañía a Down España que, por tercer año, pretende sensibilizar a la sociedad sobre la inclusión de los niños con síndrome de Down para conseguir la inclusión total de los niños con síndrome de Down en un momento tan bonito como es el juego entre niños. En la sesión de fotos en la que participan niños y niñas de familiares y colaboradores de la compañía, se han sumado niños con síndrome de Down, convertiéndose en protagonistas de la campaña de Toy Planet. Este año además, el catálogo tiene algunos textos, en el apartado de consejos o pasatiempos, en los que se ha aplicado el sistema de “Lectura Fácil”, siempre bajo la supervisión de DOWN España.

Y por último, pero no por ello menos importante, desde hace 13 años, Toy Planet colabora como constructor de futuro con Aldeas Infantiles SOS España, mediante la donación del 0,07% de las ventas de sus productos de marca propia, que ha supuesto en todos estos años más de 120.000€ destinados a la Aldea que la organización gestiona en Portoviejo (Ecuador).

En los casi 2.000.000 de ejemplares de la Guía de Navidad que acaban de llegar a las más de 200 tiendas de Toy Planet, entre ellas las tres de Palencia, la compañía intenta potenciar que en la elección de los juguetes intervengan factores como la diversidad de cada persona o comprar juguetes que promuevan todas las habilidades de los niños.