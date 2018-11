El Guijuelo se trae más que una derrota de las Canarias

El Club Deportivo Guijuelo perdió este domingo en su visita al filial de Las Palmas Atlético, que consiguió volver al triunfo después de varios partidos sin conocer la victoria.

Aunque Pablo Pallarés consiguió volver a marcar, para seguir con su buena racha, y permitió que los chacineros se pusieran por delante en el luminoso, antes del descanso el Guijuelo ya perdía 2-1, tras dos goles de Núñez, y antes del tercero y definitivo de Miguel Gopar. En el minuto 24 y en el 41 llegaron los dos tantos locales; sin embargo, la peor noticia fue la lesión de Ayub El Harrak.

El jugador se retiró lesionado en el minuto 30 del partido, y entró en su lugar Javi Borrego. Es cierto que Ayub no brilló ante el Pontevedra, el fin de semana pasado, tanto como lo venía haciendo. Pero aún así, es un jugador importantísimo en el Guijuelo.

Tiene resentida la rodilla, y esta tarde de lunes a las seis se someterá a pruebas para determinar el alcance de la lesión. El jugador, no obstante, no tiene buenas sensaciones, tal y como ha confirmado esta redacción. Sería un contratiempo importante para Ángel Sánchez, quien lo venía manteniendo en el once inicial las últimas semanas, en medio de un panorama complicado de lesiones en el equipo chacinero, con las recientes de Jonathan Martín, Felipe Ramos, Jesús y Raúl Ruiz.