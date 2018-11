Los guardas forestales de Gipuzkoa piden respeto y reclaman mejoras a la Diputación

Los guardas forestales de Gipuzkoa han querido rebatir esta mañana las críticas de los pastores del territorio junto a varios sindicatos agrarios. Ante acusaciones de inactividad y pasividad, los guardas han destacado que hasta que no tengan por escrito una orden de actuación por parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa, no pueden sacrificar a los perros que están causando daños en los bosques del territorio.

Del mismo modo, reclaman que sus superiores no están pendientes de ellos. Piden a la Diputación que incrementen la plantilla y que se mejoren sus condiciones laborales, puesto que para los 49 trabajadores que actúan en los bosques guipuzcoanos, no es suficiente.

Los guardas, dicen tajantemente, que hasta que no quede por escrito el protocolo a seguir, no actuarán ni sacrificarán a ningún animal. “Pedimos respeto hacia nosotros y hacia nuestro trabajo profesional. Nuestros jefes políticos no tienen en cuenta las peticiones y la situación. Para poder actuar necesitamos una orden por escrito directa de cómo tendríamos que ejercer nuestro trabajo. Esto no es el oeste, estamos obligados a seguir la ley, no podemos coger las escopetas y los rifles y empezar a tirotear animales”, señalaba Antxon Gómez, portavoz de la Asociación de Guardas Forestales de Gipuzkoa.

Piden respeto y que se valore su trabajo. A la Diputación, a los ayuntamientos del territorio, pero también a los pastores que según ellos les han acusado gravemente con mentiras.