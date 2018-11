Cazorla se confirma como referente en el Congreso Internacional del Quebrantahuesos

150 expertos internacionales han intercambiado experiencias sobre los proyectos de reintroducción del quebrantahuesos que se están desarrollando en Europa a través del congreso internacional “Annual Bearded Vulture Meeting” que se ha celebrado en Cazorla del 9 al 11 de noviembre.

Durante los tres días que ha durado el congreso se han sucedido las exposiciones de los distintos expertos cada media hora. Abordando temas tan cruciales como la seguridad de las aves en medios hostiles por la mano del hombre. Así la caza y sus usos ha sido puesta en tela de juicio por el italiano Enrico Bassi, del Parque Nacional de Stelvio hablo de “la necesidad de trabajar en la protección del conjunto de las aves y en concreto de la especie del Quebrantahuesos por la intoxicación de plomo tras alimentarse por animales que han sido atacados por la actividad de la caza”. En este sentido, han apuntado que “la práctica del plumbismo es perjudicial para el hábitat de estas aves ya que la consumición de dosis de plomo por esta especie que se alimenta de otros animales es totalmente tóxica y provoca la muerte en estos mamíferos”.

Expertos de Alemania, Austria,Suiza, Francia, Italia y España en el teatro de la Merced de Cazorla / DIEZ TV

Por su parte, Jovan Andevski, gerente de programas de buitre de la Vulture Conservation Foundation, ha manifestado que “Andalucía ha realizado un trabajo estupendo en la reintroducción de las cuatro especies de buitres que surcan nuestros cielos”. Por ello hizo hincapié en que “desde la fundación han elaborado un plan multiespecies de buitres en el mundo que se está preparando para Europa, África y Asia debido a la importancia de conservar estas aves en todo el planeta”.

Hans Frey, miembro del Consejo de Administración de VCF, puso de manifiesto que el Centro de Cría del Guadalentín es “uno de los mejores centros de reintroducción de quebrantahuesos de toda Europa, este trabajo es debido a muchos años de esfuerzo y las nuevas líneas a seguir deben de basarse en la protección de la especie”.

Inauguracion congreso internacional sobre la reintroducción del quebrantahuesos / MJBayona

Muy interesante y especialmente emotivo fue escuchar a Alex LLopis, que actualmente trabaja en la V C F ( Viena) y es responsable del programa internacional de la cría en cautividad del quebrantahuesos. LLopis recordó sus comienzos en el programa en la Sierra de Cazorla.

En los 1994 una delegación de la Junta de Andalucía fue a Austria con la solicitud de iniciar un proyecto de reintroducción del quebrantahuesos “porque sabían que un español, en este caso yo, estaba allí trabajando con los quebrantahuesos y querían saber qué posibilidades tenía el programa de cría en cautividad para poder hacer una reintroducción en Andalucía”. Tras este primer encuentro, la propuesta fue crea un centro similar al de Viena para abastecer de ejemplares al proyecto.· Fue en el 8 de diciembre de 1996 ,me acuerdo muy bien, cuando llegaron los primeros ejemplares de quebrantahuesos al centro de Guadalentín”. Pero no fue fácil porque en esos años aún no existía la rapidez de internet a la hora de intercambiar datos y experiencias “solo teníamos el teléfono, las cartas y el fax por lo que el intercambio de información entre países era muy reducido y la comunidad científica en España tenía un gran desconocimiento de los resultados que se obtenían en los Alpes”.

Por eso en Andalucía supuso un reto muy grande, comenta Alex LLopis “pero logramos demostrar que era posible conseguir los mismos resultados en Andalucía y conseguir los apoyos”. Tras la primera descendencia de pollos a partir del 2000 “estaba claro que podíamos y comenzaron a apoyarnos el resto de comunidades autónomas y por supuesto la -Volture Conservation Foudantion-”.

Recuerda que para el segundo paso de ponerlo en libertad fue necesario un importante esfuerzo económico y humano para luchar contra los cebos envenenados.

Alex LLopis de la Vuture Conservation Foundation de Viena / DIEZ TV

La coordinadora científica y conservacionista de la Vulture Conservation Foundation, Franziska Lorcher, hizo especial hincapié en el esfuerzo del proyecto al haber superando las treinta y cinco parejas en la zona de los Alpes y las dos en el Centro de Cría del Guadalentín en Cazorla.

Clausura del congreso / DIEZ TV

Así como de tener datos de poblaciones en la zona de Turquía, algo inédito hasta el momento por este programa”.

“La reintroducción del quebrantahuesos en las sierras de Cazorla, Segura y las Villas es la historia de un sueño”, como destaca Rafael Arenas, presidente de la Fundación Gypaetus. Comenzó cuando desapareció en 1986 de los cielos de este Parque Natural. “Pero para los responsables de medio ambiente en Andalucía era un objetivo claro que volviese esta especie a surcar los cielos de este espacio natural y se puso todo el empeño en ello”.

Logrando ser un centro de referencia en Europa donde el 30 % de los pollos que nacen en el programa europeo nacen en este Parque Natural. Desde que en 2006 comenzasen las liberaciones ya hay 53 ejemplares liberados.”La primera etapa fue muy dura por la alta mortalidad debida a los cebos envenenados llegando a paralizar el proyecto en 2011”. Así se modificó la lucha contra el veneno en el entorno y sobre todo en la sierra vecina de Castril (Granada) , que era donde morían.

Exhibición de los equipos caninos contra los venenos / DIEZ TV

En la actualidad existen dos parejas reproductoras en libertad “y tenemos la esperanza que para la nueva temporada 18-19 de cría podamos anunciar que existe dos nuevas parejas reproductoras”.

Los asistentes al congreso han podido comprobar la labor que realizan los equipos caninos de detección de cebos envenenados, a cuya demostración asistieron en la Nava de San Pedro donde también visitaron el centro de cría en cautividad.

El alcalde de Cazorla, Antonio José Rodríguez, ha valorado la celebración del congreso como “una experiencia inolvidable que ha acogido a expertos de catorce países llenando el municipio de riqueza medioambiental y de conocimiento biológico y ecológico”. En esta línea, ha apuntado que “se han abordado temas importantes en la reintroducción de la especie en los espacios naturales de Andalucía y de toda Europa y se han trazado líneas de trabajo entre los Alpes y Cazorla para nuevos proyectos de reintroducción de aves y poner en marcha políticas de sensibilización y concienciación ciudadana”.

Rodríguez, ha manifestado que “Cazorla ha demostrado una vez más la capacidad de poder albergar congresos y eventos de gran calado, bien sean deportivos y culturales o que incentivan el conocimiento como ha sido el caso de este congreso”.