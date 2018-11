Una més del futbol

Altra vegada. El futbol torna a ser protagonista per qüestions no esportives. Per violència. No ha sigut el pare d'un xiquet futbolista agredint altres pares o un àrbitre. No han sigut un grup d'hòmens increpant una dona arbitra. No... han sigut aficionats de dos equips de Segona B pegant-se. Què cal que passe per tal que les autoritats agafen eixe bou per les banyes i sancionen com toca estes coses? El futbol és l'espill on molts xiquets es miren en una societat maleducada. Cal exemple. I no hem parlat de les cases d'apostes i de la publicitat de les cases d'apostes... Per cert, què s'aposten que ningú diu res i la batalla campal entre ultres d'Hèrcules i Castelló queda en res i fins a la pròxima?