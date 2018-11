Camps, Rus y 'El Bigotes' comparecerán en les Corts por el caso Taula

La comisión de investigación sobre Taula en les Corts citará, entre otros comparecientes, al expresidente de la Generalitat Francisco Camps, al expresidente de la diputación, Alfonso Rus y a Álvaro Pérez, El Bigotes, según el plan de trabajo aprobado este lunes con los votos de socialistas Podem y Compromís que lo habían presentado conjuntamente. Investigará la parte del caso que afecta a los contratos de la Generalitat con determinadas empresas para averiguar si estas financiaron al Partido Popular.

El plan de trabajo que se ha aprobado pretende citar a 19 personas, además de solicitar documentación administrativa sobre todos de la fundación Jaume II el Just, para determinar las posibles responsabilidades políticas en una parte de llamado caso Taula. Así, la cámara no investigará ni a la Diputación, ni al consistorio de Valencia. Se ha acordado en la comisión que ha debatido los planes de trabajo presentados por los grupos que sustentan al Consell, PP y Ciudadanos. Un plan que a juicio de Fran Ferri, de Compromís, permitirá tirar del hilo que pueda aclarar cómo se financiaba el Partido Popular de la Comunitat Valenciana.

Los socialistas han reprochado al PP que en su plan de trabajo no haya incluido a ningún concejal del PP en el ayuntamiento de Valencia que están siendo investigados por el presunto blanqueo de capitales, y si pidiera la comparecencia de la portavoz socialista, Sandra Gómez, además del exsecretario general del PSPV Jorge Alarte. Podemos ha calificado el plan de los populares de burdo que pone de manifiesto que no tiene ganas de que se investigue.

Por su parte el popular Fernando Pastor afirma que ese plan de trabajo es recurrible ante los tribunales porque no se podrá cumplir, ya que prevé que las conclusiones estén antes de que acabe la legislatura para la que quedan 5 meses. También critica que se tenga que estudiar 90 documentos en poco tiempo y no se podrán preparar bien las preguntas a los comparecientes. Pastor, opina que los grupos que sustentan al Consell, no admiten la presunción de inocencia y que ya haya un "veredicto".

Ciudadanos también ha presentado su propio plan de trabajo que no ha prosperado aunque los grupos del Botànic se han abierto a llegar a acuerdos sobre algunas comparecencias.