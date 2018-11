Todo lo que me hace falta para salir a correr

Hola a todos. Aquí estamos con el tercer capítulo de nuestro 'En Modo Maratón'. Si en la edición anterior os detallaba mi plan de entrenamientos, en esta ocasión os cuento una interioridad fundamental para entrenar: todo mi equipamiento. Son las 'herramientas' necesarias para hacer frente a un entrenamiento o una carrera.

Os muestro todo lo que necesito para salir a correr. Desde lo más básico, como es un par de zapatillas, a un complemento opcional como el brazalete en el que coloco el teléfono móvil para escuchar música o podcasts.

Arrancamos con mis zapatillas modelo Saucony Ride 9, con las plantillas especiales para corregir los problemas que genera mi forma de correr; los pantalones y camiseta (tanto de manga corta como de manga larga); calcetines; y los complementos, que tienen una función muy determinada y, en algunos casos, una gran importancia.

El complemento más importante es el reloj (modelo Garmin Forerunner 920), que me sirve para conocer el tiempo que llevo corriendo, la distancia, la elevación, el ritmo y, lo más importante, la frecuencia cardíaca, con una cinta especial que me coloco en el pecho. No olvidemos que el corazón es el músculo más importante que tenemos y que más debemos cuidar.

Además, otros complementos como el cinturón portadorsales, con los geles ('gasolina' para la carrera) incluidos, y el brazalete para el teléfono móvil.

Estas son las 'herramientas' que necesito para seguir preparando el Maratón Valencia Trinidad Alfonso, que sigue siendo mi gran objetivo como te cuento cada semana 'En Modo Maratón'.