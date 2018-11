Santiago Posteguillo: "Ha habido mujeres muy poderosas en Roma pero la historia la han escrito los hombres"

Yo, Julia y Un mar violeta oscuro. Santiago Posteguillo y Ayanta Barilli. El valenciano ha logrado un reconocimiento importante a la novela histórica que él siempre ha cuidado tanto desde el rigor, la investigación y el respeto máximo por la fidelidad; pero además Posteguillo es capaz de novelar casi de manera cinematográfica historias que apetecen devorar las 600 páginas. El Premio Planeta 2018 ha sido un paso más para este escritor que con Escipión y Trajano ha hecho de Roma su devoción, su pasión y casi una profesión. Es una especie de cronista oficial de la Roma Antigua con una capacidad de conocer sus entresijos al alcance de pocos historiadores; y menos capaces de contarlo como él. Con Yo, Julia quiere reconocer la figura de la emperatriz Julia Domna una de las mujeres más poderosas de Roma, hija de un Sumo Sacerdote, mujer de un emperador y madre de dos césares que acaban luchando a muerte por el poder. Madre de los Augustos, Madre de la Patria, Madre del Senado y la primera mujer con monedas con su cara acuñada. Con este libro, Posteguillo reconoce que quiso enseñar la otra parte de Roma y resaltar también que en aquella sociedad había mujeres con mucho poder, y con la valentía suficiente para afrontar las luchas intestinas para eliminar a los posibles candidatos a la par que rivales. Pero también mujeres preparadas como Julia que tuvieron la inteligencia de rodearse de filósofos, sofistas o médicos como Galeno o Filóstrato. Una mujer que cambió la mentalidad de una Roma en la que chirriaba que pudiese mandar una mujer que además era extranjera y de las provincias de Oriente. Julia es una historia maravillosa de una mente capaz de forjar una dinastía moviendo, en la sombra, los hilos del gran Imperio de Roma.

Cuando Ayanta Barilli se planteó romper el silencio de la familia Spagnoli y el silencio de la familia Barilli para contar la historia de su bisabuela, su abuela y su madre, estaba siendo justa con ella misma. Elvira, Ángela, Caterina eran tres mujeres italianas, de la zona de Parma que se enamoraron pero de los hombres equivocados; se encontraron con maridos que no las quisieron o que no las amaron. Les tocó vivir, cada una en su época, situaciones complejas que acabarían afectándoles incluso de generación en generación. Porque la dura historia de Elvira, afectó a su hija Ángela; la historia de desencuentro de Ángela con su marido afectó a Caterina; y la triste historia de Caterina lejos de su familia o, como ella decía, en el exilio la hicieron tremendamente infeliz. Se puede llegar a morir de amor, pero también de pena o de desamor. Desde que el Ingeniero, el padre de su bisabuela, le dice a Elvira que no se case, que fuese libre e independiente, uno ya se da cuenta que esas mujeres parmesanas eran de una pasta diferente e iban a contracorriente de aquella sociedad del “novecento”. Ayanta Barilli sorprende en su primera novela con una historia cuádruple en primera persona y que, ella reconoce, que fue como una liberación después de 6 años trabajando y profundizando en su historia familiar y en las historias que había dentro. Sonríe Ayanta al escuchar la banda sonora del Gran Gatsby o al escuchar el Bella Ciao. Son muchos recuerdos que plasma en una extraordinaria novela, su primera, que le ha llevado a la final del Planeta. Sí, ese premio que su padre, Fernando Sánchez Drago había ganado en el 92. Ahora ironiza Ayanta que su padre estuvo 5 días llorando por “el mejor regalo que había tenido en su vida”.