Gabriel Amat se va...llega Javier A. García

Tras confirmar su salida “inminente” como máximo responsable de la Diputación de Almería, Gabriel Amat, aún presidente, afrontó su último Día de la Provincia al frente de la institución provincial antes de ceder el puesto por el actual vicepresidente, Javier Aureliano García.

Sucesión que aún no tiene fecha, pero de la que señalaba que “es verdad que he dicho, y sigo diciendo, que terminaré donde empecé: en Roquetas”, si es elegido en las próximas elecciones como alcalde. Palabras con las que recalcaba que “me iré antes de que termine mi mandato en la Diputación. Lo he dicho, lo sigo diciendo y lo haré”.

Una decisión “prevista desde hace tiempo” con la que dejará su cargo, tras siete años y medio, “satisfecho de haber podido colaborar con una provincia como la de Almería, fuerte y trabajadora, con mujeres y hombres muy honrados”.