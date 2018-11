Muchos de quienes estén oyendo esta columna conocerán la expresión de “a buenas horas, mangas verdes”. Es esta una frase de uso popular y corriente para referirse a aquellas situaciones en las que la pretendida solución llega tarde, cuando ya el problema para el que se requirió ayuda se ha solucionado o directamente no tiene ya solución posible. Lo que quizás menos gente conozca es el origen de la misma y que se encuentra nada menos que en tiempos de los Reyes Católicos. Fue en 1476, recién acabada la guerra civil entre los partidarios de la reina Isabel y los de Juana la Beltraneja, cuando, ante el grave problema de bandolerismo y delincuencia que asolaba los campos castellanos, se decidió instituir uno de los primeros cuerpos policiales de carácter “nacional” y que recibió el nombre de Santa Hermandad. A los miembros de este cuerpo se les dotó de un uniforme que consistía en un coleto o chaleco de piel y por debajo una camisa de color verde de la cual sólo se veían las mangas, verdes, que dan origen al refrán. Parece que en sus primeros años fue un cuerpo con cierta efectividad, pero entre que la disciplina se relajó, y que la nobleza y las ciudades no veían con buenos ojos una fuerza del orden que entraba en sus competencias -se ve que esto de los conflictos de competencias no es exclusiva de los españoles del siglo XXI- la eficacia de los ‘mangas verdes’ también y de ahí el dicho popular.

Me ha venido a la mente esta expresión ante la noticia aparecida esta semana en la prensa, incluso de tirada nacional, del hallazgo de una estatua de especial relevancia en las excavaciones arqueológicas que la Universidad de Granada está realizando en el yacimiento de Los Villares, donde se situaba la antigua ciudad de Isturgi. Desde luego que me parece una de las mejores noticias para la cultura local, y hay que agradecer a quienes están impulsando estas actuaciones, pero uno puede nada más que lamentar que esto ocurra en uno de los yacimientos arqueológicos más olvidados -y expoliados- de España, y en una ciudad que en los últimos cien años ha arrasado con buena parte de su patrimonio histórico y cultural: en los años 30 el Castillo, las murallas almohades, el barrio de las antiguas juderías, diversos monasterios y casas solariegas, palacetes de la Corredera San Bartolomé, y más recientemente, edificios como el cine Avenida o el añorado pulmón verde del Camping.

Cierto es que lamentar los errores pasados no va a devolvernos el patrimonio perdido, así que, aunque a buenas horas, mangas verdes, más vale tarde que nunca.

PABLO QUESADA Pablo Quesada es profesor de instituto desde el año 2000, y actualmente ejerce en un IES de Andújar. Cuenta también con experiencia internacional como profesor de francés en Estados Unidos. Licenciado en Filología Inglesa y Graduado en Derecho, compatibiliza su labor docente con el asesoramiento jurídico. Padre de familia preocupado por legar un mundo mejor a la siguiente generación, es un ciudadano comprometido, europeísta convencido y colaborador con diversas ONGs y colectivos.