 Obras son amores.

Después de comprobar la inutilidad de grandes infraestructuras portuarias en Canarias, dígase del Puerto de Tazacorte en La Palma y del Puerto de Arinaga en Gran Canaria, que no han servido para nada, solo para gastarse una pasta gansa en cemento, quizás habría que darle una repensada a la obra de ampliación del muelle de Agaete. Sobre todo y después de la última manifestación ciudadana en Las Palmas de Gran Canaria.

La obra está ya adjudicada, pero no empezada y existen algunas soluciones para conseguir cumplir las normas europeas de la competencia, y que así las dos grandes compañías marítimas puedan compartir atraque.

No estoy muy seguro que la obra perjudique tanto como algunos apuntan, tampoco lo estoy sobre que vaya a mejorar mucho el desarrollo del norte, simplemente porque el muelle actual no lo consiguió, no ha mejorado ni Agaete, ni la comarca. De lo que sí estoy seguro, teniendo La Esfinge en el Puerto de La Luz y de Las Palmas, y salvo que estudios técnicos contrastados digan lo contrario, no existen grandes urgencias.

Es muy cierto que los partidos que inicialmente estaban de acuerdo, como NC y Psoe, además del PP, no pueden estar exigiendo una obra y cuando te la dan cambias de posición al escuchar a la calle o cuando ves las elecciones a las puertas. Los estudios y las encuestas antes de iniciar los trámites y sobre todo antes de adjudicar obras.

Donde sí habría que poner todos los esfuerzos es en tunelar la Avenida Marítima de la capital Gran Canaria, una obra muy cara, pero absolutamente necesaria para acabar con los atascos a la salida del Puerto, del Sebadal y del barrio de la Isleta. Es decir todas las energías políticas en una obra transformadora para tener un Itsmo totalmente peatonal en superficie y solucionar al mismo tiempo, el tráfico que venía por Mesa y López, deprimiendo León y Castillo a la Altura de la Gasolinera y siguiendo con el nudo de Julio Luengo. Esa es la gran obra que debe salir si queremos solucionar los grandes problemas de atasco de Las Palmas de Gran Canaria y por ende de la isla.

Es una pena que aunque votaran dos mociones por unanimidad en el cabildo y en el Ayuntamiento de la ciudad, nada se haya hecho. Absolutamente penoso. Nos quedamos con lo secundario, en vez de resolver lo principal.

Obras son amores.