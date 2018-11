Rubén Castro lamenta la situación de la UD Las Palmas

El delantero grancanario Rubén Castro, que entró en la segunda parte en el Martínez Valero para intentar romper el empate inicial ante el Elche, reconoce que “pasan las jornadas y no ganamos; los puntos no vuelven y es evidente que no es resultado que queríamos", afirmó.

El Elche en su propio feudo “es donde está mejor” motivo por el que “nos ha costado intentar llegar” con claridad para “poder ganar”, entendiendo que “el punto para los dos ha sido los más justo".

Recuerda que a lo largo de los 90 minutos “tuvimos alguna ocasión que otra para haber podido marcar un gol, pero no hemos podido” por lo que “no sé si el empate es bueno o malo”, admite, porque “siempre se dice que sumar es importante”, aunque lo que tiene claro es que “no nos vamos contentos con el juego del equipo”. El de la Isleta no se anda con paños calientes a la hora de reconocer que “no estamos bien de cara al gol” por lo que “a ver si el próximo encuentro marcamos" para volver a la senda de la victoria.

A pesar de llevar tres partidos seguidos con empate, “no nos preocupamos”, puesto que “queda mucho” pero “tenemos que sumar de 3 en 3 para subir”, porque “queremos estar lo más arriba posible”, aunque para que eso pueda ocurrir “tenemos que ganar más partidos, sobre todo fuera de casa”, recetó.

Cuestionado por su suplencia, reconoció que "me perdí dos entrenamientos por reposo” aunque “estuve toda la semana bien” por lo que empezar desde el banquillo “es decisión del míster el haber contado con otro jugado en mi lugar”, desveló