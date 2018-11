Empieza la venta de entradas para el España-Bosnia

Empieza la cuenta atrás para el partido internacional de las selecciones absolutas de España y Bosnia Herzegovina, programado para el próximo domingo (18 de noviembre), a partir de las 19.45 horas.

Con casi 8.000 tickets vendidos a través de internet, este martes se abrirán las taquillas del estadio de Gran Canaria con el fin de que los aficionados tengan la oportunidad de efectuar sus compras con la suficiente antelación.

El horario de venta se establece entre las 10.00 y las 20.00 horas (ininterrumpidamente). Para la compra de entradas será necesario aportar el DNI en la taquilla.

Además, la RFEF ha decidido ampliar el cupo de entradas que se pueda adquirir como máximo por persona, que pasa de 2 a 4.

Los precios de las localidades son los siguientes:

TRIBUNA: Tribuna especial, 60 €; Tribuna media, 55€; Tribuna baja, 50€ y tribuna alta, 45€.

GRADA SUR: Grada sur media, 45€; Grada sur baja, 40€ y Grada Sur Alta, 35€.

GRADA CURVA: Curva media, 30€; Curva ba, 25€ y Curva alta, 20€.

GRADA NACIENTE: Naciente, 20€

DIVERSIDAD FUNCIONAL (silla de ruedas más acompañante): Tribuna, 40€.

Otra de las novedades del partido internacional viene marcado por la celebración, este lunes, de la reunión técnica de seguridad, acto que se desarrollará en la sede de la delegación del Gobierno en Canarias. En este encuentro se analizará y coordinará el amplio dispositivo que deberá establecerse para garantizar la seguridad de las dos expediciones deportivas y el desarrollo del encuentro.

La selección española entra este lunes en una semana crucial ya que disputa un decisivo encuentro contra Croacia correspondiente a la UEFA Nations League. Este partido se disputará el jueves, pocas fechas antes de su viaje a Gran Canaria. Con respecto a Croacia, el técnico ha señalado que "no tendrá nada que ser con el partido de Elche, todo cambia muy rápido. Para mí es un partido muy bonito para preparar y para jugar. No hay más opción que ganar a Croacia. Ellos también dependen de ellos. No esperábamos otra cosa. Estamos compitiendo contra dos de las mejores selecciones del mundo. Tengo muchas ganas de ver competir a los nuestros en ambiente hostil, con la obligación de ganar. Intentaremos jugar al ataque y ganar".

En su visita a Gran Canaria, los de "La Roja" tendrán la oportunidad la oportunidad de festejar la miel de la gloria o la hiel de la amarga derrota. La afición de Gran Canaria será vital en uno y otro caso.

SUMERGETE EN EL ESPÍRITU DE "LA ROJA"

+ La RFEF instalará su "fan zone" en la plaza de La Música en las jornadas del sábado y domingo donde se desarrollarán múltiples actividades para las familias.

La presencia en Gran Canaria de "La Roja" once años después de su última visita no sólo se centra en el partido contra Bosnia Herzegovina, sino que permitirá a cientos de aficionados, especialmente a muchas familias, disfrutar de las numerosas actividades lúdicas programadas en la "fan zone", que se instalará en la zona de la plaza de La Música, en las inmediaciones del auditorio Alfredo Kraus, y que funcionará en las jornadas del sábado (día 17, a partir de las 11.00 horas) y el domingo (18 de noviembre, de 11.00 a 19.00 horas).Todas las actividades programadas son totalmente gratuitas.

Varias carpas hinchables de singulares dimensiones se adueñarán de la plaza de la Música en las jornadas del sábado y el domingo para trasladar a las familias grancanarias el sentimiento de "La Roja", además de convertirse en una extraordinaria opción de ocio sin coste alguno para los participantes.

Además de las actividades programadas por la RFEF en su fan zone, como la exhibición de trofeos, entrega de entradas para el entrenamiento oficial o la compra de productos licenciados a los mejores precios, en el caso de Gran Canaria se da un paso más al ampliarse el número de actividades programadas.Se trata de una iniciativa impulsada desde la junta directiva de la FIFLP.

Una de las ofertas más llamativas es el torneo de juegos electrónicos que lleva el siguiente lema: ¿Quieres disfrutar la experiencia de un jugador de esports?. La celebración del mismo se celebrará en la jornada del viernes y será preceptivo inscribirse "on line".

El torneo se desarrollará en la consola PlayStation 4 en la modalidad de selecciones nacionales para descubrir quien es el mejor jugador de la fan zone. Los inscritos podrán disfrutar de increibles premios entre los que se incluye una experiencia VIP para disfrutar del partido España-Bosnia y de un videojuego Fifa 19 firmado por los jugadores de la Selección Española.

También se han programado talleres de pintura, taller de chapas personalizadas de la selección y juegos didácticos.

Además, se instalará un mini campo de fútbol en el que se realizarán partidos de 3 contra 3, torneos de lanzamientos de penaltis, crazy ball, etc... Esta iniciativa, que se ha denominado "Fútbol para todos con La Roja" tiene como principales objetivos educar en valores (generosidad, solidaridad y compañerismo), trabajar el espíritu de equipo, el desarrollo social y la evolución psicomotriz.

El acto de inauguración oficial de la fan zone se ha programado para las once de la mañana del sábado. Los organizadores, acto en el que se contará con la presencia de Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol; Antonio Suárez, presidente en funciones de la Interinsulares; Antonio Morales y Ángel Víctor Torres, presidente y vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, respectivamente y Augusto Hidalgo, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria.