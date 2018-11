Xavi Rabaseda: "Mentalmente, nos estamos metiendo abajo"

La mala trayectoria del Herbalife Gran Canaria dentro de las dos competiciones en las que está participando en esta temporada, ha dejado reflexiones interesantes en Xavi Rabaseda, jugador del equipo insular

La última derrota es especialmente sensibles, ante el Iberostar Tenerife, en el Gran Canaria Arena y con un último cuarto en el que los grancanarios fueron barridos de la pista,“todos los partidos duele perderlos. Nosotros trabajamos para conseguir victorias, para ganar, y cuando ganas eres feliz. Acumulando derrotas cada vez nos vemos menos e influye en el día a día, en nuestra actitud, en nuestra forma de ser. Quieras o no, nuestro día a día se hace más duro porque no conseguimos ganar”.

En referencia a como se encuentra el equipo a nivel psicológico, con tantas derrotas en el inicio de la temporada, el jugador manifestó que, “seguramente mentalmente estamos jodidos, porque vemos el apoyo de la gente, estamos trabajando bien y no conseguimos el objetivo. Parece que todo lo que hagamos no sirve para nada. Así, quieras o no, mentalmente te vas metiendo abajo, más abajo, y es difícil sacar la cabeza. Tenemos que dar un paso al frente todos para intentar salir de esta”, destacó Rabaseda

Una de las reacciones que más han llamado la atención en los dos últimos partidos donde e Herbalife ha jugado como local, es la broca del público al técnico, a Salva Maldonado, aunque los jugadores fueron aplaudidos, a pesar de la derrota ante el Iberostar,“sabemos que la gente está a nuestro lado. Pero el equipo está formado por entrenador y jugadores. Cuando perdemos, perdemos todos, y cuando ganamos, ganamos todos. Inclusive ellos [la afición]. Nos sabe muy mal por la afición el no poder darle victorias, más en un derbi como hoy, cuando no hemos estado bien. La dinámica no nos ayuda nada y tenemos que intentar ser fuertes mentalmente y darle la vuelta a esta situación”, comentó el alero.