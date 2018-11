Muñiz: "Estoy satisfecho por el juego, pero no por el resultado"

El técnico del Málaga , Juan Ramón López Muñiz, indicó sobre el partido de ayer ante el Sporting, que terminó con empate a dos goles, que está “satisfecho por el juego, pero no por el resultado”.

Victoria en la mano

“Te vas contento porque has sumado, pero vas triste porque al final el equipo tenía la victoria en la mano, pero la consigues cuando el árbitro pita el final. Cuando te pasa eso, contento no nos quedamos ninguno de los dos equipos. Cuando tienes es el partido ganado es una pena perderlo en ese minuto que el encuentro está terminado. Tenemos que ser exigentes con nosotros mismos y no puedes irte nunca conforme. ¿Un punto? Bien, sigues sumando, pero hoy el equipo hizo el trabajo para llevarse los tres puntos y, sobretodo, que ya los tenía en la mano. Pero muchas veces cuando los tienes en la mano, te los quitan, no te das ni cuenta y acabó el partido”.

Igualdad categoría

“Estamos viendo continuamente en la categoría esas situaciones, pero cuando te toca vivirla te queda una cara de tonto que no se te quita en todo el día. Sabemos que puede pasar y muchas veces a lo largo de la temporada nos va a pasar a favor, pero cuando te pasa en contra te preguntas cómo fue y qué pasó. Si la situación nos sirve de aprendizaje, perfecto, pero hoy nos marchamos con la sensación de que podíamos haber ganado los tres puntos o los teníamos en la mano, por juego y por resultado. Estaba todo bastante controlado hasta que en un momento te descuidas… Es la segunda división, te hacen daño, te hacen un gol y al final, en un partido que tienes ganado, te quitan dos puntos en ese último segundo. Pero a lo largo de la temporada en algún momento te pasará a favor, siempre pasa”.

Un equipo

“Esto tiene que respaldar al grupo, que ha demostrado que es un equipo desde el principio hasta el final. La alineación y quiénes jueguen son independientes, el equipo juega, compite y fue por delante. Tiene que ser un refuerzo para el equipo, que ha demostrado tener jugadores muy competentes para conseguir y lograr resultados, siempre y cuando seamos un equipo como se ha visto hoy. Tenemos que marchar satisfechos por el juego e insatisfechos por el resultado, porque ya no es que empates o no, sino que cuando te dan un regalo y te lo quitan, te quedas con una cara de tonto que mejor que no te lo den. Por esa situación nos vamos cabreados, pero nos vamos satisfechos porque el equipo hizo un trabajo muy bueno, para poder ganar a un buen equipo en un muy buen campo”.

Novedades en el once

“En cuanto a los hombres que han aparecido en la alineación estoy muy satisfecho. Han hecho un buen trabajo y han demostrado que en cualquier momento pueden participar, fundamental de aquí a la jornada 42. Estamos en la 13 todavía y si queremos competir por algo tienes que competir con un equipo, y hoy se ha demostrado que hay un equipo. Había bajas y no se notan; la gente viene, compite y lleva el peso del partido durante muchos minutos e, incluso, lo merece ganar hasta el último segundo”.