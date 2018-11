El exalcalde de Marbella, Julián Muñoz niega cualquier responsabilidad en la concesión de obras irregulares en el caso Copasur por el que se enfrenta a seis años de prisión.

El juicio ha comenzado este lunes.

La fiscalía mantiene que Julián Muñoz llegó a un acuerdo con responsables del consistorio y un empresario para la adjudicación directa de obras municipales a la mercantil Copasur "en condiciones idóneas para perjudicar los intereses de Marbella.

Sin control ni intervención de los técnicos municipales, con opacidad y graves deficiencias en la ejecución y facturación de los servicios contratados, dice el ministerio público, se adjudicaron siete obras, entre ellas en una guardería, el centro cívico, en el mercado municipal, biblioteca y un colegio.

Además de Muñoz hay otros doce acusados. La mayoría, siete en concreto, exconcejales del GIL en Marbella que han llegado a un acuerdo con la Fiscalía. Se declaran culpables de un delito de prevaricación a cambio de una pena de ocho años y medio de inhabilitación.

Un pacto que no alcanza al exalcalde acusado de los delitos continuados de prevaricación, fraude en la contratación y falsedad en documento oficial.

Pero Muñoz, sin salirse del guion que mantiene desde hace años, ha negado cualquier responsabilidad. Solo firmó, no negoció la adjudicación, ni se entrevistó con empresarios, no se lucró, no le advirtieron de ilegalidad, no conocía los procedimientos pero, sobre todo, dice que "no ha pasado once años en la cárcel para mentir ahora".