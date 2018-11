IU llevará a la Fiscalía las instrucciones en Urbanismo para que los ediles revisaran las resoluciones

El grupo municipal de Málaga para la gente - Izquierda Unida en el ayuntamiento de Málaga anuncia que llevará a la Fiscalía la información adelantada por la Cadena SER sobre las instrucciones enviadas a los departamentos de la Gerencia Municipal de Urbanismo en las que exigía que el concejal y el director de cada distrito leyeran y dieran el visto bueno a las resoluciones de urbanismo, entre ellas infracciones o expedientes de ruina.

Para el portavoz de la formación de la coalición, Eduardo Zorrilla, las instrucciones confirman las "injerencias" políticas en la Gerencia de Urbanismo, asunto que ya investiga el ministerio público.

Esta formación añade que existía una segunda instrucción dada al servicio de inspección para no firmar más de diez resoluciones a la semana, de las que al menos tres tenían que ser estimatorias o de archivo, y también se dio la orden de que no se impusiera más de una multa coercitiva al año por expediente, si bien reconocen que no cuentan con ese documento, que aseguran están buscando para remitirlo también a la Fiscalía.