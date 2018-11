La Diputación desarrolla un estudio arqueológico en Muro para investigar la ciudad romana de Agustóbriga

La Diputación de Soria, a través de su departamento de Cultura está desarrollando en Muro la segunda campaña para delimitar el foro romano de la antigua ciudad de Agustóbriga mediante un sistema de georadar. Las investigaciones, que desarrolla el equipo Arquelogía y didáctica, grupo de investigación Geotransfer de la Universidad de Zaragoza permitirá realizar un mapeado subterráneo a través del magnetismo que tiene la zona. La diputada Judith Villar y el profesor Alfredo Jimeno han visitado estos trabajos con los que se quieren detectar las estructuras que tenía la ciudad romana y elementos constructivos como el cardum el decumenum o el foro. La delimitación de toda esta estructura la marca el trazado de las murallas que todavía puede adivinarse entre los campos de cultivos sobre los que se tiene constancia que se encontraba Agustróbriga.

El equipo de investigadores ha tomado también, como punto de partida para su estudio, unos vuelos aéreos en los que se percibe que los campos presentaban ciertas anomalías. Gracias a esta tecnología de prospecciones geofísicas y geomagnetismo se podrá determinar si hay materiales constructivos, calles o zonas en las que se han producido incendios y fueron quemadas, sin mover el terreno. Se trata de un sistema denominado no invasivo, porque no se remueve la tierra ni se hace ningún tipo de excavación, simplemente se camina por el campo para determinar la imagen de lo que hay debajo, es por ello por lo que de realiza en esta época del año en el que no se molesta a los cultivos de cereal de la zona.

El sistema de las prospecciones geofísicas, geomagnetismo o georadar es también adecuado para un yacimiento tipo romano porque esta civilización urbanizaba sus asentamientos. Los edificios de piedra son de grandes dimensiones y las lecturas que hace esta tecnología de investigación permite lecturas evidentes de lo que se esconde debajo del suelo. Según han explicado el equipo de Arqueología Didáctica “la idea es reconstruir cómo es el trazado urbano de forma no intrusiva y sacar la imagen que es muy peculiar”. El resultado son diferentes tonos, de colores que indican la susceptibilidad magnética positiva o negativa para después interpretar esos colores y la geometría de las líneas. “Conociendo la arquitectura romana, cómo construían y qué forma tiene se van comparando con los datos geomagnéticos”, explican. La primera campaña se desarrolló en noviembre/diciembre de 2017 y serán necesarias algunas más para llegar a conclusiones que determinen cómo era la ciudad romana.

En el municipio de Muro se hallan los restos de la antigua Augustóbriga fundada presumiblemente sobre los restos de la celtibérica Arekorata u Obriga. Según recoge el informe de Arqueología Didáctica, grupo de investigación geotransfer, la “ubicación de esa ciudad romana se debe a que Eduardo Saavedra quien en su obra ‘Descripción de la vía romana entre Uxama y Augustóbriga’ asegura que la ubicación de esta urbe en Muro era ya defendida por Zurita y otros autores”. La identificación se argumenta también por la existencia de cuatro miliarios romanos ( Pozalmuro, Matalebreras, y Agreda) en los que se cita a la ciudad de Augustóbriga junto con otro hallado en Muro. Todo ello generó un interesante debate sobre su ubicación ya a finales del XIX. Según este informe sobre el que se basan los estudios de georadar, la relevancia de las estructuras y materiales que Saavedra pudo contemplar personalmente en su visita a Muro en 1861, junto con los análisis de tramos de vía romana conservados y mediciones realizadas por el autor a partir de evidencias epigráfica, culminaron con la identificación definitiva Augustóbriga /Muro.