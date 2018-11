Un hombre muere tras ser reducido para ingresarlo en el psiquiátrico

Los sanitarios recibieron un aviso el viernes antes de las dos porque debían ingresar en el Hospital de Martorell a un paciente con un trastorno psiquiátrico que no quería. El SEM pidió el apoyo de los Mossos y también acudió la Policía Local de Abrera porque el chico estaba muy nervioso y no quería irse con la ambulancia. Hablaron media hora con él, según fuentes policiales y del SEM. Pero no lo convencieron. Los sanitarios decidieron sedarle y activaron una ambulancia medicalizada. Esta ambulancia no llegó, según fuentes policiales. La anularon según el SEM. El caso es que para sedarle también lo habrían tenido que reducir, que es lo que terminaron haciendo los Mossos y la Policía Local. En el recibidor del piso había una decena de personas entre sanitarios, policías y además de la familia al lado. Los policías lo redujeron por la fuerza, lo esposaron por la espalda y le sujetaron los pies para que no se pudiera mover.

Se lo llevaron hacia la entrada del edificio, donde había una camilla del SEM y allí los sanitarios lo acabaron de atar con unos tensores para que no se cayera. Cuando lo ponían dentro de la ambulancia sufrió un paro cardíaco y lo estuvieron reanimando durante al menos media hora, según el SEM. También volvieron activar la ambulancia medicalizada que llegó en 6 minutos y pudieron intubar al chico. Ya en el hospital de Martorell certificaron su muerte. Los mossos han abierto una investigación y, de entrada, aseguran que la actuación fue correcta.

Falta la autopsia para determinar las causas exactas de la muerte y si la reducción y el estrés influyó o no en el paro cardiaco. Los juzgados de Martorell no tienen, de momento, ningún procedimiento abierto, a la espera de recibir el atestado de los Mossos y el informe forense.