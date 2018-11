"Todos los españoles han visto cómo en un fin de semana PP y PSOE cambiaban cromos para gobernar un poder judicial politizado"

¿Cómo valora que se haya elegido para presidir el Supremo a Manuel Marchena, que es quien presidía el tribunal que les tiene que juzgar?

¿Y cómo valora su sustituto, Andrés Martínez Arrieta, que es quien finalmente presidirá el juicio del ‘procés’?

Respondo las dos (preguntas) de golpe: Creo que todos los españoles han visto como en un fin de semana PP y PSOE cambiaban cromos para gobernar un poder judicial politizado. Por estos motivos y otros, nuestras defensas pidieron la recusación de Marchena y los demás magistrados.

¿Se esperaba los escritos de acusación de la abogacía del Estado y de la Fiscalía?

Los medios de comunicación hacía días que lo anticipaban. De una instrucción injusta era esperable que surgieran acusaciones injustas.

¿Pedro Sánchez ha hecho algo para influir en estos escritos? ¿Hubiera podido hacer más?

Esto no me toca a mí responder sino a él. En cualquier caso, si hay voluntad de arreglar lo que hizo el gobierno del PP ahora hubiera tenido una oportunidad.

¿Qué sentencia espera?

Se nos acusa de delitos que no hemos cometido. Se nos acusa de rebelión en base a una violencia que no ha existido y nos acusa de malversación en base a unos gastos que no se han producido. Por ello, si no se inventan los hechos y se aplica la ley, la sentencia sólo puede ser absolutoria. Que no hay rebelión ni sedición lo afirman muchos profesores de derecho penal de universidades españolas y también alguien poco sospechoso de ser independentista como el ex presidente del Tribunal Supremo y del Constitucional, Pascual Sala, entre muchos otros.

¿Cómo quisiera que reaccionara el Parlament si las sentencias son condenatorias?

Esta es una decisión que corresponde al Parlament. No me corresponde a mí decirlo. El Parlament tiene un extraordinario presidente y tiene toda mi confianza, y estoy seguro de que sabrán interpretar qué es lo más conveniente para denunciar la injusticia si la sentencia fuera condenatoria.

¿Tiene la sensación de que este juicio solo lo ganarán en Europa?

Lucharemos por la absolución y para defender que no hemos cometido los delitos de los que se nos acusa en todas partes, en los tribunales españoles y en los europeos. Cada vez más a menudo vemos ejemplos de sentencias europeas que cuestionan los tribunales españoles. Lo he visto con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y también con la respuesta de los tribunales alemanes, belgas y escoceses que no ven el delito de rebelión.

¿Cómo afecta la reciente sentencia del Tribunal de Derechos Humanos sobre Otegi en la causa contra el independentismo?

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que en España no tuvo un juicio justo, y eso le costó a Otegi 6 años de prisión. Y no es la primera vez que pasa. Esto es muy grave y debería hacer reflexionar. Hemos advertido muchas veces que la prisión preventiva, sin juicio, es un abuso jurídico.

¿Qué piensa de la revisión que ha hecho el Supremo de la sentencia de las hipotecas?

Ha sido un espectáculo lamentable. Una prueba más de las decisiones arbitrarias y politizadas que se llevan a cabo en este estado. Cada vez hay más gente que pierde la confianza en la justicia española

¿Cómo valora el nacimiento de la Crida y el papel de Carles Puigdemont?

Me parece muy bien que el independentismo sea amplio y plural y que abarque también el espacio de derechas. Desde ERC siempre hemos creído que teníamos que ser más y más y así lo estamos haciendo, estamos entrando en zonas donde nunca el independentismo había tenido representación. Hace años que tenemos este objetivo y lo demostramos trabajando desde muchos ámbitos cada día.

Recientemente usted y Puigdemont han recuperado el contacto a través de cartas. ¿Cómo es ahora su relación y hasta qué punto es importante su complicidad para rehacer la unidad independentista?

Yo siempre he tratado de hablar con todos, siempre, y ahora, a pesar de todas las dificultades lo intento hacer igual o con más intensidad. Siempre hemos dicho que nuestra tarea es la de coser el país y a ello dedicaré mis esfuerzos y no sólo en el independentismo sino con todos los demócratas. Siempre he dicho que antes que independentistas somos demócratas y no hemos cambiado. Ante partidos como Cs, PP y VOX que sólo hablan de odio y de división, debemos coser el país ahora más que nunca y hablar con todo el mundo.

¿El independentismo tiene que ir para siempre en listas separadas por ideología? ¿Una sentencia condenatoria puede hacer replantear su posición?

Nosotros siempre apostamos por la solución más útil en cada momento. No hay opciones buenas y opciones malas; hay opciones más útiles y opciones menos útiles. Se ha demostrado que ir separados pero con planteamientos unitarios es mucho más eficaz. Del centro hacia la izquierda y del centro hacia la derecha, todo el mundo ha de conseguir el mejor resultado posible. El objetivo es compartido.

¿Qué papel debe jugar la denominada Casa de la República, en Waterloo? Y el Consejo Asesor por el Fòrum Cívic?

Esto lo deberán decidir sus miembros pero seguro que jugarán un papel muy importante para explicar el exterior nuestra causa y la represión del estado.

¿Qué representa que usted sea el cabeza de lista de ERC en las elecciones europeas? ¿Qué significaría una victoria de su candidatura?

Precisamente esto, contar a Europa y al mundo entero las injusticias y arbitrariedades que se producen en España. Hace unos años fui eurodiputado y estoy convencido de que es el mejor espacio para explicarlo.

¿Después de las municipales, la prioridad debe ser conseguir alcaldías independentistas, con Junts per Catalunya, o de izquierdas, con los Comuns?

Los escenarios post elecciones municipales ya los valoraremos cuando toque. Para ERC siempre ha sido una prioridad el mundo municipal. Tenemos más de 200 alcaldías. La política local es una magnífica manera de demostrar a todo el mundo la manera de trabajar, cercana a los ciudadanos y dando respuesta a problemas concretos. Picando piedra, haciendo políticas sociales. Y en Barcelona, Ernest Maragall hará exactamente eso.

¿Cómo valora el trabajo del Gobierno Torra-Aragonés?

Los toca gestionar unos tiempos muy complicados y tienen mi absoluta confianza.

El vicepresidente Pere Aragonés ya era una de mis personas de confianza en la consejería de Economía y le estoy muy agradecido por haber aceptado ese difícil reto. Nos conocemos hace años y es una persona trabajadora, leal y fuertemente comprometida con los ideales republicanos.

¿Cómo se imagina la gran movilización en Europa que han avalado tanto ustedes como Puigdemont?

Grandiosa como las que los catalanes estamos acostumbrados a protagonizar. Las manifestaciones más grandes y pacíficas son las que ha protagonizado el pueblo de Cataluña en los últimos años. Tenemos a la mejor ciudadanía que se puede tener, ¡no me canso de decir que los quiero mucho! Desde aquí aprovecho para dar las gracias a todos. Ante las injusticias, los ciudadanos de Cataluña no callarán.

¿Salga cuando salga de la cárcel, ahora mismo se plantea continuar en la política? ¿Si es que sí, se ve como candidato de ERC a la presidencia de la Generalitat en un futuro?

Nuestro proyecto es fuerte y amplio porque no se basa en personalismos. Para mí es un honor inmenso dar la cara por un equipo de hombres y mujeres competentes, comprometidos y honestos. Yo haré siempre lo que sea más útil para defender los valores republicanos.