Luz Mota presenta su poemario "Papel Moneda"

Luz Mota estudió periodismo aunque profesionalmente se dedica a la enseñanza, porque además es profesora de Lengua y Literatura Españolas. Luz también ha cursado estudios de ligüistica y de inglés, la lengua de Shakespeare, que imparte "desde hace nueve años en la misma academia en la que lo aprendí".

Luz se considera principalmente interesada en la palabra escrita como forma de expresión humana y artística y hace tres años que participa en recitales de poesía y música. El libro "Papel moneda", poemario que hoy presenta en Alcultura lo edita Emegé Editores y se publicó en abril de este año.

Luz nos contaba esta mañana algunos momentos de la presentación de su libro. "Decidimos presentar oficialmente Papel Moneda el mismo día que se estrenaba La Roja en el Mundial, este pasado junio. No contábamos con la expectación repentina que despertó el evento tras la renuncia del técnico y su renovación y no cumplimos con nuestras expectativas más ambiciosas".

Resulta que este martes también es un día especial, " martes 13, "con la superstición sacudía y la energía renovada del nuevo curso poético, que llega a la par que un otoño y una actualidad feroces. No todo va a ser poesía, advertimos. No todo va a ser mentira". "Esta vez, nos acoge la Asociación ALCULTURA, en sus contenedores rojos a la vera del mar. Vuelve Papel Moneda, de la mano de Almoraima Ruíz, Damián Gálvez, Manolo Báez, Raquel Mateos y Stewart Mundini; lo hace bien arropado, por si se levanta viento. No todo va a ser otoño, advertimos. No todo va a ser poesía. Habrá música, a la vera del mar".