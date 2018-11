Jankovic: "En aquella época éramos superiores al Sporting"

El croata Janko Jankovic fue jugador del Real Oviedo durante 5 temporadas y en total llegó a defender la camiseta del equipo de la capital del Principado de Asturias, en un derbi frente al Sporting, en 8 ocasiones. El delantero llegó al conjunto azul procedente del Real Valladolid en 1990 y puso fin a su etapa en Asturias en 1995, cuando se marchó al Hércules.

En total fueron más de 150 partidos oficiales -a las órdenes de Javier Irureta, Julio Marigil y Radomir Antic- entre los que se encuentra la eliminatoria de ida de la UEFA frente al Génova, que terminó con victoria del Oviedo por 1-0 en 1991. Además en 1993 entró en la historia del conjunto carbayón al ser el autor del 0-1 en el Santiago Bernabeu que rompía una racha de 44 años sin lograr la victoria en el estadio del Real Madrid.

Este sábado se disputará en el Carlos Tartiere el primer derbi de la temporada 2018/2019, y el croata estuvo en SER Deportivos Asturias recordando su etapa como jugador azul y sus 8 enfrentamientos contra el Sporting de Gijón.

"No recuerdo cada partido, pero en general estos encuentros de rivalidad eran lo máximo. Un ambiente increíble antes. Se hablaba mucho pero no eran partidos bonitos, lo único importante era no perder contra el Sporting. En esos derbis con mucha tensión y nervios no había mucho fútbol. De hecho creo que no se metían muchos goles, ni 10 en total. Muchos empates. No se ahora cuántos, pero ganamos más partidos de los que perdimos. Y creo que, en aquella época, éramos superiores al Sporting", explicó el exjugador azul en primer lugar sobre su recuerdo de los derbis.

Además en sus estadísticas, no figura ningún gol como jugador carbayón al Real Sporting. Janko matizaba que sí y lo comentaba entre risas: "Fue una jugada ahí en la que el balón entró, pero Carlos como siempre me dijo que la tocó él antes pero no lo hizo. Pero bueno, le dije que fue de él para no discutirlo. Era una jugada en la que el balón entró y llegó él para empujarla por si acaso. Pero bueno, no importa. A mi no me importaba quien metiera el gol, lo era ganar al Sporting".

El croata estuvo cinco años vistiendo de azul, desde 1990 hasta 1995, llegando a jugar más de 150 partidos oficiales con el Real Oviedo: "En aquella época era más normal. Vine en 1988 al Valladolid y luego 5 años al Oviedo. Años muy buenos como equipo, sin problemas, jugando UEFA... era un buen grupo humano con buenos entrenadores. Muy buenos recuerdos. No tengo en la cabeza ningún momento malo, con el viejo Carlos Tartiere lleno y ganando muchos partidos. Época buena en lo personal y deportivo".

Por otra parte, es uno de los jugadores que disputó la eliminatoria de UEFA frente al Génova: "Era un partido histórico. En el de casa jugué algo, en el de fuera no. Como era la primera vez que el Oviedo jugaba partido europeo, es un partido para la historia. Se puede comparar con esos partidos de rivalidad contra el Sporting, con el campo lleno y apretando".

Janko no figura en la historia azul como uno de sus delanteros más goleadores, pero entre sus casi 30 goles figura uno ante el Real Madrid en el Bernabeu (0-1) que sí es importante para los datos del Real Oviedo, al romper una racha de 44 sin ganar allí: "En aquél momento no le das mucha importancia, ni lo sabía. Después te das cuenta de que era importante. La gente se acuerda mucho de ese gol. Con los años sí se la doy y ves que ha sido importante. La gente lo recuerda y yo también.

Para terminar, Jankovic hizo una reflexión sobre sus años como jugador y el recuerdo que guarda del conjunto de la capital del Principado de Asturias: "El Real Oviedo es mi primer equipo. Esos 5 años en Oviedo le marcan como el equipo que tengo en el corazón. Lo sigo siempre que puedo. Tengo todavía familia entre Oviedo y Croacia y estoy ligado. Lo sigo todo lo que puedo".