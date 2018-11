El Ayuntamiento remite el expediente de la expropiación de Villa Magdalena al Tribunal de Cuentas por tercera vez

El Ayuntamiento de Oviedo remitirá al Tribunal de Cuentas el expediente de la expropiación del palacete de Villa Magdalena. A pesar de tener ya dos resoluciones dictadas por el órgano fiscalizador que rechazan que haya responsabilidad contable en la gestión realizada en su momento por parte del gobierno del PP presidido por Gabino de Lorenzo, el alcalde Wenceslao López cree que el nuevo dato conocido hace un año que fija el sobrecoste del palacete en 48 millones de euros, puede jugar ahora a favor del consistorio.

Y es que el Tribunal de Cuentas ya resolvió en dos ocasiones, en 2011 y en 2012, que no había responsabilidad contable por parte del ex alcalde del PP Gabino de Lorenzo y su equipo de gobierno, en la operación de Villa Magdalena, una expropiación que acabó costando a la ciudad más de 60 millones de euros. Pero el alcalde Wenceslao López insiste en agotar esta vía, porque entiende que el coste total de la expropiación, fijado hace un año el Tribunal Supremo, y que según el equipo de gobierno actual indica que se ha causado un daño a las arcas municipales de 48 millones de euros, es un hecho trascendental que puede cambiar la decisión del Tribunal de Cuentas.

La decisión la ha tomado el regidor con el respaldo de sus socios de gobierno, acuerdo que no hay en cuanto a la intención de Somos de abrir un nuevo expediente municipal para reclamar responsabilidades patrimoniales por el mismo asunto a los mismos, a Gabino de Lorenzo y a los que fueron sus concejales del gobierno y tuvieron algo que ver con la gestión de la operación del palacete de Villa Magdalena. En este sentido Wenceslao López cree que esa vía está cerrada y que no hay justificación para volver a abrirla, al no haber ningún hecho distinto desde que la funcionaria que instruyó el segundo expediente dictaminara su archivo.

Además el alcalde anunciaba que, aprovechando la visita a Asturias del Ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ambos mantendrán una reunión el próximo jueves. Sobre la mesa asuntos pendientes e importantes para Oviedo, como el proyecto de la ampliación del Puente de Nicolás Soria, o el de la Ronda Norte, o la conexión de las estaciones de tren y autobús.