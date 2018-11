El viernes cierra la última mina activa del Bierzo

Si no se produce un giro inesperado, el 16 de noviembre de 2018, este próximo viernes, será recordado como el último día en que una mina de carbón estuvo abierta en la comarca del Bierzo. El grupo Salgueiro, la mina de interior de la empresa Uminsa en el municipio de Torre del Bierzo, cierra sus puertas y el administrador concursal ya lo ha comunicado a la veintena de trabajadores que seguían extrayendo las últimas 300.000 toneladas de carbón comprometidas con Endesa. Si no apareciese en breve una empresa interesada en seguir sacando carbón, algo que no está previsto por el momento, este sería el fin de la minería de carbón de la comarca del Bierzo, y tan solo quedarían en los distintos grupos de Uminsa brigadas de operarios ocupándose de la recuperación de material y mantenimiento., según confirmaba a Radio Bierzo el secretario de minería de UGT Castilla y León, Jorge Díez.

La mitad de la plantilla de Salgueiro pertenece a la empresa matriz y queda a la espera de acogerse a las prejubilaciones y bajas incentivadas de la ‘transición justa’ que promueve el Gobierno, mientras que los empleados de contrata no tienen solución a la vista, salvo que apareciese un comprador.

Reducción constante



Uminsa, que llegó a alcanzar cerca de 3000 trabajadores en la década de 2000, se ha venido desprendiendo este año de sus últimos mineros. Aunque suponga una sacudida para las cuencas, el sindicalista Jorge Díez reconoce que se esperaba la noticia, especialmente después de comprobar cómo en los dos últimos años se iban recortando las compras de carbón hasta hacer insostenible la minería

Uminsa nació por iniciativa empresarial de Victorino Alonso, que fusionó gran parte de sus activos mineros de León, Palencia y Asturias. En este 2018 se cumplen 20 años de aquella fusión.