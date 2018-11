Repensando las OPEs

He aquí un debate nuevo: el de las OPEs, la selección de personal en las Administraciones públicas. Primero fue la presidenta del Consejo escolar de Euskadi la que denunció que "con el modelo actual tenemos 600 y necesitamos coches eléctricos". Ahora Osakidetza, forzada por las filtraciones de exámenes y la presión de la oposición, se lo plantea.

A ojo de buen Cubero, Osakidetza tendrá que seleccionar en los próximos diez años a 15.000 personas. Y no cuenta, contó ayer Rafael Jiménez Asensio, contratado para esta asesoría, con una estructura autónoma para hacerlo. No hay política alguna de reclutamiento de talento. Jiménez ha propuesto agilizar las OPEs, de multitudinarias, a convocatorias casi continuas; cambiar los exámenes: "los tipo test solo sirven", dice, "para ordenar la entrada de interinos"; meter entrevistas estructuradas o valorar competencias blandas, no solo conocimiento y experiencia; y tribunales más pequeños, profesionales, regidos por un código de conducta y elegidos por sorteo.

Todo muy lógico y necesario. Pero hay un paso previo imprescindible. Osakidetza necesita aclarar lo sucedido en la última OPE y en nombramientos recientes en entredicho. El nuevo modelo no puede ser, como sospecha la oposición, el manto que tape el fraude.