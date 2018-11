Reclaman que se limite la velocidad a 30km/h en Autonomía

Desde la asociación de ciclistas urbanos, Biziz Bizi, Carlos Mazón, denuncia que la calle Autonomía es una de las zonas que habían señalado como críticas por no haberse incluido en los planes de calmado del tráfico y mantenerse a 50km/h por tratarse de una arteria principal. "Con un carril de circulación en cada sentido es necesario qu se limite la velocidad a 30km/h, es la única manera de que se respete al ciclista y no se le achuche demasiado", se queja Mazón.

En su lista de reivindicaciones también mencionan, que "ningún" puente tiene bidegorri y que la red, como es el caso del tramo Sabino Arana al lado del lugar del accidente, "no llevan a ninguna parte" porque no están conectados. También reclaman extender las "avanzadillas" pintadas en los semáforos, para que los ciclistas se coloquen en primera fila. Hay una prueba piloto con dos en el Arenal, es una opción válida pero "carece de rigor legal" si no está señalizado

Biziz Bizi ha convocado una concentración este miércoles a las siete de la tarde en el lugar del accidente mortal, para continuar en bici hasta el Ayuntamiento para denunciar el que es el primer atropello mortal del año en la villa.