Ganar Cádiz llama a Podemos a negociar la confluencia en Cádiz

Ganar Cádiz en Común ha tendido oficialmente hoy la mano a Podemos Cádiz para negociar la confluencia en una candidatura única para las próximas elecciones municipales en la capital gaditana.

Este movimiento que agrupa distintos colectivos de la izquierda gaditana, que obtuvo dos concejales en las pasadas elecciones y que llegó a un pacto de gobierno en Cádiz con Podemos, ha convocado una rueda de prensa este martes para anunciar que inicia su carrera a los próximos comicios municipales y que quiere integrar una candidatura de unidad con su socio de gobierno.

Así lo han indicado Rocío Sáez y Joaquín Santander. Esa voluntad de confluencia ha sido manifestada por la asamblea de Ganar Cádiz en Común, y también ha sido trasladada ya a Podemos Cádiz.

Ganar Cádiz en Común ha iniciado el proceso para designar los seis primeros puestos de su candidatura, en una lista que aportaría a una hipotética confluencia con Podemos Cádiz para que esos nombres fueran incluidos, aunque será la negociación la que defina en qué posición irían esas seis personas en la candidatura unitaria.

“Tenemos cierta prisa, eso sí es verdad, porque en otras ciudades han comenzado ya las negociaciones e incluso se han alcanzado acuerdos, y aquí vamos un poco tarde. En cualquier caso, hay tiempo”, ha recalcado Sáez, quien observa entre ambos partidos “muchas coincidencias programáticas”, si bien reconoce ciertas diferencias “metodológicas” en cada formación.

Sáez insiste en que “todo el espacio a la izquierda del PSOE está apostando por la confluencia, y en lo local queremos que ese esfuerzo debe hacerse también. Los acuerdos a nivel andaluz y estatal son independientes, lo único que hay encima de la mesa es una voluntad de que en los municipios se pueda dar, pero creemos que hay unas voluntades y un marco conjunto a nivel de todo el Estado que no se daba desde 2015”.

Por último, preguntada por la correlación de fuerzas que debe marcar la confluencia, la portavoz de Ganar Cádiz en Común sostiene que “debe ser un espacio abierto y amplio que no alcance sólo el acuerdo entre dos fuerzas políticas, sino que pueda servir para que se sumen más personas: también puede ser que puedan entrar en la candidatura otras personas, activistas de la ciudad, que no estén claramente identificadas con ninguna de las dos fuerzas. Estamos abiertos a la negociación, no estamos cerrados a ninguna opción”.