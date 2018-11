"Aumentan las listas de espera para intervenciones quirúrgicas en Cartagena"

El Ayuntamiento de Cartagena considera inadmisible el incremento que están experimentando las listas de espera para intervenciones quirúrgicas en el área 2 de Salud, al tiempo que descienden en el resto de la Región.

La concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Cartagena, Carmen Martín del Amor ha dicho que "el propio consejero de Salud ha reconocido que las listas de espera para intervenciones quirúrgicas del área 2 de Salud no solo no se han reducido en los últimos años sino que han aumentado". "Nos resulta incomprensible que, mientras que en el resto de áreas de la Región ha disminuido o se mantiene, en Cartagena no dejan de crecer".

La concejala ha recordado que la propia alcaldesa expuso al consejero la situación en la última reunión mantenida hace dos meses. "La alcaldesa ya le explicó durante ese encuentro que la situación era insostenible y ahora vemos como en lugar de mejorar se ha agravado. Es intolerable que la Consejería de Salud mantenga el hospital del Rosell como si fuera un mero ambulatorio mientras que obliga a los usuarios del área 2 a esperar una media 121 días, que en casos como la angiología o cirugía vascular supera los 256 días, para ser operados", ha afirmado.

"La espera para una intervención en traumatología es de 87,02 días de media en el resto de la Región, mientras que en Cartagena es de 110,14 días"; "en urología los murcianos esperan 61,26 días, mientras que los usuarios del área 2 tienen que aguardar 93,78 días"; "en ginecología es aún más sangrante, ya que la media de espera regional es de 78,09 días, mientras que en Cartagena sube a 107,12 días".

En cuanto a las pruebas diagnósticas, electromiograma y colonoscopia son las que acumulan tiempo medio de espera mayor con más de 70 y 80 días respectivamente, superando con creces los 47 y 37 días del área 1.

Desde el Ayuntamiento de Cartagena explican que "el hecho de que el Rosell permanezca al 16 % de su capacidad total está estrechamente relacionado con el aumento progresivo de las listas de espera".